Un vol parti de Corfou (Grèce) en direction de Düsseldorf (Allemagne) a tourné au cauchemar pour 273 passagers. Peu après le décollage de l'avion, des flammes ont jailli du moteur, l'avion a dû atterrir en urgence à Brindisi (Italie).

Le moteur en feu, un avion Corfou-Düsseldorf atterrit d'urgence à Brindisi

L'incident fait l'objet d'une enquête. Photo: Screenshot sur X

«C'était une expérience horrible. J'avais envoyé des SMS d'adieu parce que je pensais que c'était fini», a déclaré une femme sous le choc à «Bild». Samedi, la passagère était à bord d'un avion de la compagnie Condor, avec sa fille. L'avion est parti de Corfou, en Grèce, en direction de Düsseldorf, en Allemagne. Il a dû faire un atterrissage d'urgence au cours du vol.

«C'était très effrayant»

La cause: des flammes qui s'échappaient du moteur. L'équipage a donc décidé de faire atterrir le Boeing 757 à Brindisi, dans la soirée. «Nous avons soudainement entendu un grand bruit, puis des flammes ont jailli du moteur», a raconté un autre passager. Les détonations se sont répétées. «C'était très effrayant. Tout l'avion est devenu soudainement silencieux», bondi un autre passager. Malgré l'agitation à bord, le pilote aurait gardé son calme, a informé tout le monde et tenté d'apaiser les passagers.

La raison pour laquelle des flammes ont soudainement jailli du moteur fait l'objet d'une enquête. Il est possible qu'il y ait eu un problème d'alimentation d'air.

Pas d'hôtel pour tout le monde

Les passagers ont dû passer la nuit en Italie. Or, tous n'ont pas pu être hébergés dans des hôtels. «Après l'atterrissage, les clients ont progressivement quitté l'avion. Malheureusement, il n'y avait pas assez de capacités hôtelières disponibles sur place», a déclaré Condor à «Bild». Des bons de ravitaillement et des couvertures supplémentaires ont alors été distribués à l'aéroport.

Le dimanche matin, un nouvel avion a pu décoller et a finalement ramené les passagers à Düsseldorf, comme prévu. La maman et sa fille, qui étaient assises près des réacteurs et ont vu les flammes de très près, n'étaient pas à bord. Comme le rapporte «Bild», elles ont préféré prendre le bus pour rentrer chez elles.