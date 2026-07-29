DE
FR

Dégagement de fumée
Un boîtier d'écouteurs coincé force un avion Swiss à atterrir

Un vol Swiss reliant Zurich à New York a atterri en urgence lundi à Bangor après un dégagement de fumée causé par un chargeur coincé sous un siège. Aucun blessé parmi les 208 passagers.
Publié: il y a 16 minutes
Un boîtier d'écouteurs écrasé sous un siège a provoqué de la fumée sur le vol LX16.
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un boîtier de recharge pour écouteurs coincé dans un siège a provoqué un dégagement de fumée lundi à bord d'un vol Swiss reliant Zurich à New York. L'avion a dû effectuer un atterrissage non prévu à Bangor, dans le Maine, a indiqué la compagnie mercredi. Le chargeur avait glissé sous un siège, où il a été endommagé. La chaleur dégagée a provoqué la fumée.

L'équipage du vol LX16 a réagi immédiatement et conformément aux procédures, précise Swiss. En cas de dégagement de fumée d'origine indéterminée, aucun risque n'est pris. Les pilotes ont appliqué les procédures régulièrement entraînées sur simulateur, tandis que le personnel de cabine est formé à la gestion des incendies et des fumées. Des pochettes ignifuges spéciales («Lithium Safe Bags») sont en outre disponibles à bord pour les appareils en surchauffe.

Aucun blessé

L'incident n'a fait aucun blessé. Les 208 passagers et les membres d'équipage sont indemnes. Swiss a profité de l'incident pour rappeler les règles en vigueur concernant les appareils électroniques équipés de batteries au lithium. Depuis le début de l'année, l'utilisation de batteries externes («powerbanks») à bord est interdite. Il n'est autorisé ni de recharger un appareil avec une batterie externe, ni de recharger cette dernière pendant le vol.

Les passagers peuvent transporter au maximum deux batteries externes. Celles-ci doivent être conservées sur eux, dans la pochette du siège ou dans le bagage à main placé sous le siège avant. Elles sont interdites dans les bagages enregistrés ainsi que dans les coffres à bagages au-dessus des sièges. Les mêmes règles s'appliquent aux cigarettes électroniques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus