DE
FR

Explosion d'une batterie
Un homme s'enflamme à l'aéroport de Melbourne

Un passager a pris feu après l’explosion d’une batterie externe à l’aéroport de Melbourne. L’homme a été hospitalisé avec des brûlures, tandis que la compagnie aérienne a dû évacuer les lieux.
Publié: il y a 25 minutes
Choc à l'aéroport de Melbourne en Australie. La raison: une batterie au lithium qui a explosé. (photo d'archives)
Keystone-SDA et Johannes Hillig

Des cris, de la fumée, des flammes: dans la Business Lounge de Qantas, principale compagnie aérienne australienne, à l'aéroport de Melbourne, un passager a pris feu après l’explosion d’une batterie externe qu’il portait dans sa poche. Les batteries au lithium sont de plus en plus pointées du doigt comme un risque majeur pour la sécurité aérienne.

L'incident survenu dans la matinée (heure locale) a entraîné l'évacuation d'environ 150 voyageurs, ont rapporté les médias australiens en citant une porte-parole de Qantas.

«Ils nous ont évacués»

Des témoins racontent avoir entendu soudain des cris suivis d’une détonation. «Sa veste a pris feu. Ils nous ont évacués parce que la fumée et l'odeur étaient trop fortes – j'espère juste que l'homme va bien», a déclaré un voyageur cité par le Sydney Morning Herald.

Le personnel du lounge et un autre passager ont eu la présence d'esprit d'emmener l'homme sous une douche et d'aider à évacuer le salon. Le passager, âgé d'une cinquantaine d'années, a été brûlé aux jambes et aux doigts et a été transporté à l'hôpital, selon les services de secours. Son état est stable, a-t-on précisé.

Qantas révise ses règles de sécurité

Qantas a déclaré que le salon avait été évacué pour des raisons de sécurité et qu'il avait été rouvert plus tard. La compagnie aérienne est en train de revoir ses règles concernant l'utilisation des chargeurs portables. D'autres compagnies aériennes, dont Virgin Australia, ont également renforcé leurs directives après des incidents.

Les batteries au lithium sont de plus en plus considérées comme un risque dans l'aviation: en juillet, un incendie avait pris dans un compartiment à bagages sur un vol Virgin de Sydney à Hobart et en janvier, 27 personnes avaient été blessées en Corée du Sud lorsqu'un powerbank avait pris feu dans un avion.

