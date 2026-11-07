Swiss dit adieu à ses Airbus A220. Après des années de problèmes de moteurs et de coûts élevés, la compagnie retirera ses A220-100 d’ici 2027, avant de sortir aussi ses A220-300 dans les années 2030.

Swiss tourne la page des Airbus A220 après des années de déboires

Swiss tourne la page des Airbus A220 après des années de déboires

En bref Swiss se sépare de tous ses Airbus A220, qui seront complètement retirés du service d'ici 2027

Les problèmes de moteurs et les coûts élevés liés aux différents types d'avions sont déterminants dans ce choix

Les 21 A220-300 plus grands seront retiré à leur tour de la flotte dans les années 2030

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Swiss et ses Airbus A220? Une histoire compliquée! En 2016, la filiale de Lufthansa a été la première compagnie au monde à mettre en service la C-Series de Bombardier. A l'époque, l'appareil suscitait de l'espoir pour l'industrie aéronautique. Depuis, le programme a été repris par Airbus et l'avion rebaptisé A220-100. Mais Swiss n'a jamais vraiment réussi à faire décoller ces appareils, en raison de problèmes récurrents rencontrés par les moteurs PW1500G de Pratt & Whitney.

Initialement destinés aux courtes distances, les avions ont régulièrement dû rester au sol pour permettre le contrôle ou le remplacement des moteurs. L'année passée, Swiss a fini par prendre une mesure radicale: immobiliser ses neuf A220-100 problématiques et récupérer leurs 18 moteurs pour les installer sur des A220-300, un modèle plus grand. La compagnie exploite actuellement 21 appareils de cette version. Elle avait justifié cette décision par sa volonté d'améliorer la disponibilité opérationnelle de sa flotte d'A220-300.

En juin, Swiss a même dû désosser deux A220-100. Les appareils portant les immatriculations HB-JBC et HB-JBD ont été réduits à un stock de pièces détachées, alors qu'ils étaient encore loin d'avoir atteint la fin de leur durée de vie.

Swiss veut réduire ses coûts

Aujourd'hui, l'histoire est définitivement terminée. Swiss se sépare de l'entièreté de ses Airbus A220, rapporte le portail aéronautique «Aerotelegraph». Les neuf petits appareils de 125 places chacun ne reprendront pas du service. Cinq avions sont déjà cloués au sol, tandis que les quatre derniers disparaîtront définitivement au début de l'hiver 2027.

Mais les difficultés de Swiss ne s'arrêtent pas là. Les 21 A220-300 de la compagnie sont eux aussi condamnés à quitter la flotte. Leur retrait n'est toutefois pas prévu avant les années 2030. Une page de l'histoire de Swiss, marquée par de nombreux déboires techniques, est donc en train de se tourner.

Depuis des années, il n'est plus uniquement question de moteurs à la santé fragile. Dennis Weber, directeur financier de Swiss, a affirmé à «Aerotelegraph» que collectionner ces différents types d'avion fait bondir les coûts. Les pilotes ont besoin de formations supplémentaires, les mécaniciens de compétences spécifiques, et la compagnie aérienne est contrainte de stocker davantage de pièces détachées.

Et maintenant? Swiss entend désormais miser davantage sur les Airbus A320 Neo et A321 Neo pour les courtes distances. La compagnie pourrait ainsi compenser les capacités perdues en intégrant de nouveaux appareils de ces deux modèles à sa flotte. Quant au sort des A220 retirés du service, il reste incertain. Ils pourraient toutefois poursuivre leur carrière au sein du groupe Lufthansa, notamment chez ITA Airways ou Lufthansa City Airlines.