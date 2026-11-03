Lufthansa prévoit une hausse des prix des billets «à deux chiffres» d'ici 2027 pour compenser la flambée du coût du kérosène, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient, a annoncé la compagnie mardi.

AFP Agence France-Presse

Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa a anticipé mardi pour 2027 une hausse du tarif de ses billets «à deux chiffres» afin de compenser la flambée de sa facture de kérosène, qui devrait encore s'alourdir l'an prochain en raison du conflit persistant au Moyen-Orient.

A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, le groupe allemand, dont la marque principale est Lufthansa mais qui possède de nombreuses autres compagnies comme Swiss, Austrian Airlines ou Eurowings, a estimé que ses dépenses de carburant augmenteraient de 2 milliards d'euros en 2026 sur un an, pour atteindre 9,3 milliards au total.

Et lors d'une conférence de presse, le directeur financier de Lufthansa, Till Streichert, a indiqué s'attendre «à ce que la facture de carburant de l'année prochaine soit supérieure à celle de 2026». Pour compenser ces charges, les prix des billets ont déjà augmenté ces derniers mois, selon le président du directoire Carsten Spohr.

Des coûts importants

Comme le patron de Ryanair, Michael O'Leary, l'a indiqué lundi, il a estimé que les tarifs devraient subir une hausse «à deux chiffres» l'an prochain. «Nous en avons besoin pour répercuter la hausse du coût du kérosène», a-t-il plaidé. Compte tenu de ces coûts, le groupe table désormais sur un bénéfice opérationnel (EBIT) compris entre 1,7 et 2 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette de 1,7 à 2,2 milliards précédemment.

Malgré ces difficultés, Lufthansa a affiché de juillet à septembre un bénéfice net en progression de 30% sur un an à 1,26 milliard d'euros. Au-delà d'effets de valorisation positifs et d'un impact fiscal défavorable qui avait lesté le résultat sur la même période il y a un an, ces bonnes performances s'expliquent par une forte demande de vols dans le monde.

Chiffre d'affaires record

«Dans un monde où les conflits et les incertitudes n'ont pas diminué mais ont clairement augmenté, la demande de voyages en avion continue de croître, encore et toujours», a constaté Carsten Spohr. Ce dernier a annoncé malgré la guerre en cours au Moyen-Orient «le trimestre le plus élevé en chiffre d'affaires de toute l'histoire de notre entreprise», à 12,2 milliards d'euros (+9%).

Face à l'instabilité au Moyen-Orient, les voyageurs se reportent massivement vers la région Asie-Pacifique ainsi que l'Amérique du Nord. Le segment haut de gamme tire également les ventes. Alors que les filiales du groupe (Swiss, Austrian, Eurowings...) ont amélioré leurs résultats, la marque principale Lufthansa est la seule à avoir vu son bénéfice opérationnel régresser au troisième trimestre.

Cette dégradation s'explique en partie par les grèves des pilotes et du personnel de bord au premier semestre, qui ont coûté au total 220 millions d'euros. Pour relancer sa marque principale, Lufthansa mise sur un programme annoncé dès 2024 qui passe notamment par un renouvellement de la flotte avec des avions plus modernes et la suppression de 4000 postes administratifs dans le monde d'ici 2030.

Par ailleurs, la filiale de fret du groupe, Lufthansa Cargo a plus que triplé son bénéfice opérationnel à 162 millions d'euros, une envolée particulièrement stimulée par le boom mondial de la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle, a souligné Carsten Spohr.