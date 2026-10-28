Fin de collaboration: Swiss lâche définitivement Air Baltic

Depuis 2022, Swiss collabore avec la compagnie aérienne lettone Air Baltic – au grand dam de l'investisseur Klaus-Michael Kühne, aujourd'hui décédé. La compagnie aérienne suisse tire la prise. Dès avril 2027, le partenariat prendra fin.

En bref Swiss met fin à son partenariat avec la compagnie aérienne lettone Air Baltic à la fin du mois de mars 2027

L'investisseur milliardaire de Lufthansa, Klaus-Michael Kühne, décédé entre-temps, avait vivement critiqué la coopération

Au lieu de miser sur Air Baltic, Swiss s'appuiera désormais davantage sur ses propres avions ainsi que sur ceux d'Helvetic et d'Edelweiss

Raphael Rauch

Lorsqu'on réserve un billet auprès de Swiss, il arrive fréquemment de monter à bord d'un appareil vert et blanc de la compagnie aérienne lettone Air Baltic. Un passager distingué s'en irritait régulièrement. Klaus-Michael Kühne, le milliardaire décédé cet été, était également le plus grand actionnaire individuel du groupe Lufthansa.

Il avait déclaré au «Manager Magazin» en 2023: «Je considère cela comme de la tromperie sur la marchandise et c'est inacceptable, car je préfère l'original.» Lorsque Klaus-Michael Kühne volait de Zurich à Hambourg, Swiss modifiait parfois ses plans de vol – afin que l'investisseur puisse effectivement voyager sur un appareil d'origine.

Des erreurs de gestion par le passé

Le CEO de Swiss, Jens Fehlinger, avait promis à plusieurs reprises de mettre fin au partenariat avec Air Baltic au plus vite. L'enquête de Blick le confirme: ce sera chose faite fin mars 2027. «La collaboration avec Air Baltic prendra fin à l'issue de l'horaire d'hiver 2026/27», confirme Swiss. La compagnie misera désormais davantage sur ses propres avions, sur ceux de son partenaire suisse Helvetic Airways et sur ceux de sa compagnie sœur Swiss Edelweiss.

La raison de ce partenariat, en place depuis l'été 2022, découlait de choix de gestion malheureux par le passé: Swiss manquait de moteurs fonctionnels, de pilotes et de personnel de cabine en raison de démissions et d'un gel des embauches pendant la période du Covid.

Pour Air Baltic, cette rupture tombe au pire moment: la compagnie lettone traverse de graves turbulences financières. Elle fait l'objet d'une procédure de faillite aux Etats-Unis et licencie des dizaines de collaborateurs. Swiss dément toutefois rompre le contrat en raison des déboires financiers d'Air Baltic et évoque une planification décidée depuis longtemps.

Une procédure judiciaire

Le CEO de Swiss, Jens Fehlinger, n'en a toutefois pas fini avec les répercussions de ce dossier: une procédure judiciaire reste pendante à Zurich contre une décision de la directrice de l'économie publique zurichoise, Carmen Walker Späh. Le syndicat du personnel de cabine Kapers avait porté plainte contre les conditions de travail pratiquées chez Air Baltic, dénonçant les salaires très bas versés aux équipages lettons.

Sandrine Nikolic-Fuss, présidente du syndicat Kapers, assure: «Depuis des années, nous nous opposons au dumping salarial et au sous-dimensionnement des conditions de travail en Suisse.» Même si Swiss met un terme au partenariat, le syndicat maintient sa plainte: «La question juridique reste entière. Selon nous, les conditions salariales et de travail suisses doivent s'appliquer aux vols effectués pour une compagnie suisse au départ de Zurich.» La date du jugement du Tribunal administratif zurichois n'a pas encore été fixée.

Kühne s'est aussi moqué d'Helvetic

Pour les passagers, la fin de cette sous-traitance comporte des avantages et des inconvénients. Si les appareils d'Helvetic sont exploités depuis la Suisse, les connaissances en allemand du personnel de bord laissent parfois à désirer. De plus, les avions d'Air Baltic offraient davantage de confort que ceux d'Helvetic.

L'investisseur Klaus-Michael Kühne n'avait pas non plus épargné Helvetic: «Ils ont des avions très étroits. J'ai dû voler plusieurs fois avec eux jusqu'à Hambourg. C'était très pénible.» Et contrairement à Air Baltic, où l'accès à internet à haut débit via Starlink était parfois la norme, la connexion à bord reste encore balbutiante chez Swiss et Helvetic.