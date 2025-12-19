Au menu de ce vendredi 19 décembre: une installation insolite dans une station de ski de l'Arc jurassien, l'explosion des certificats médicaux pour les enfants, une année record pour le tourisme suisse, les votations finales du Parlement, et enfin, un peu de ski.

Une station de ski romande sauvée par un frigo à neige géant

Une station de ski romande sauvée par un frigo à neige géant

Nous y voilà enfin! Les fêtes (et les vacances pour les chanceux) sont à portée de main. Pour terminer cette dernière semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 19 décembre. C'est parti:

1 L'Arc jurassien mise sur un frigo géant pour assurer la neige cet hiver

La société des Bugnenets-Savagnières a inauguré une installation d’enneigement technique de nouvelle génération alimentée en grande partie par l'eau de pluie, afin de garantir l’ouverture du téléski du Petit-Marmet dès cet hiver, rapportent le «Journal du Jura», «ArcInfo» et le «Quotidien Jurassien». Face aux hivers de plus en plus incertains et aux limites du transport manuel de neige, le plus grand domaine skiable de l'Arc jurassien a investi 800'000 francs dans un système innovant capable de produire de la neige entre –5 et +20 °C, avec une consommation d’eau nettement inférieure aux canons traditionnels. L’installation – un prototype en test qui fonctionne comme une sorte de frigo géant – permet d’enneiger jusqu’à 5000 m2. Le choix s’est porté sur la piste du Petit-Marmet, dédiée aux débutants, afin de permettre aux enfants de la région d'apprendre à skier.

2 Les pédiatres débordés par la folie des certificats médicaux

Selon Marc Sidler, président de l'Association professionnelle des pédiatres suisses, la demande de certificats médicaux a fortement augmenté. Dans une interview accordée à Tamedia, il a appelé les écoles, les jardins d'enfants et les crèches à revoir leur position. Ceux-ci exigent des certificats médicaux et des dispenses pour les enfants. «Cela va jusqu'à la dispense pour les cours de natation des jeunes enfants», a déclaré Marc Sidler, ajoutant: «A mon avis, cela devrait être laissé à la discrétion des tuteurs légaux.» Des entreprises formatrices exigent également un certificat médical dès le premier jour de maladie des apprentis. La charge de travail supplémentaire que cela entraîne serait l'une des causes de la pénurie de médecins.

3 Une année record pour Suisse Tourisme

Suisse Tourisme s’attend à une année record en 2025. Le nombre de nuitées devrait augmenter de 1 à 2% par rapport à l’année précédente, a indiqué son directeur Martin Nydegger dans une interview à Blick. Il n’a toutefois pas pu chiffrer précisément l’impact des campagnes de promotion, notamment celles menées avec des personnalités comme Roger Federer. En interne, Suisse Tourisme estime néanmoins qu’un hôte sur six serait attiré par sa commercialisation internationale. Martin Nydegger a précisé que Roger Federer n’a rien perçu personnellement pour sa participation à la campagne. Il a également rejeté les critiques selon lesquelles ces vidéos publicitaires favoriseraient le surtourisme, soulignant que la campagne mettait en avant des régions moins fréquentées et que le surtourisme n’est pas un phénomène généralisé en Suisse.

4 Dernière ligne droite au Parlement avec 18 dossiers sensibles

Le Parlement doit approuver vendredi en votations finales 18 objets mis sous toit lors de la session d'hiver. Tous sont soumis au référendum facultatif hormis les arrêtés fédéraux, notamment celui appelant à rejeter l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!».

5 Les Suisses visent un nouveau coup d’éclat à Val Gardena

Les skieurs suisses vont tenter de faire aussi bien ce vendredi en Super-G à Val Gardena que jeudi en descente. L'armada helvétique avait réalisé un doublé, avec la victoire de Marco Odermatt devant le Bernois Franjo von Allmen. Départ prévu à 11h45.