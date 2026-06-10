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Les 5 infos suisses du jour
Un joggeur neuchâtelois a été pris pour cible et blessé par une buse

Au programme de ce mercredi 10 juin: un joggeur attaqué par une buse, les femmes donnent plus d'organes que les hommes, une enquête sur les persécutions des yéniches, une violente agression à Onex et, enfin, un gestionnaire sédunois jugé pour une énorme fraude.
Publié: 05:33 heures
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Dernière mise à jour: 05:49 heures
Au Landeron (NE), un joggeur a été attaqué par une buse sur un chemin forestier.
Photo: Shutterstock
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien démarrer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 10 juin. C'est parti: 

1

Un coureur blessé par une buse au Landeron

Un habitant du Landeron (NE), qui courait sur un chemin de campagne le long d'une forêt, a été pris pour cible vendredi par une buse, relate mercredi «ArcInfo». Il s'en est sorti avec cinq griffures assez profondes à la tête. «Les attaques de buses variables contre des promeneurs restent exceptionnelles», explique dans le journal Chloé Pang, porte-parole de la Station ornithologique suisse. «Nous en recensons une douzaine par année», ajoute-t-elle, soulignant qu'elles surviennent presque toujours entre mai et juillet, en période de nidification. «La plupart du temps, il s'agit d'attaques d'intimidation».

2

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les donneurs d'organes

Les femmes donnent davantage leurs organes que les hommes en Suisse, remarquent mercredi «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Entre 2011 et 2024, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recensé 62% de femmes parmi les donneurs vivants, alors que les receveurs étaient majoritairement des hommes. Les femmes représentent également 64% des inscriptions au registre des cellules souches, prélevées dans le sang et qui correspondent à un don de moelle osseuse, selon Transfusion CRS Suisse. Mais la tendance s'inverse pour les dons de sang. En 2025, 58,9% des donneurs réguliers actifs étaient des hommes, contre 41,1% de femmes.

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3

Appel à une enquête sur les persécutions des Yéniches et Manouches

Une centaine de personnalités suisses appellent dans une lettre ouverte le Conseil fédéral à créer une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les persécutions commises à l'encontre des Yéniches et Manouches, écrivent mercredi «La Liberté», «Le Courrier», «ArcInfo» et «Le Nouvelliste». En février 2025, le Conseil fédéral a reconnu que les placements d'enfants yéniches et manouches et les stérilisations forcées devaient être qualifiés de crimes contre l'humanité selon les critères actuels du droit international. Pour Aude Morisod, cosignataire de la missive et ancienne coordinatrice de l'aumônerie catholique suisse des gens du voyage, cette reconnaissance ne peut pas rester sans suite. «Il faut mettre en œuvre un véritable travail de réparation».

4

Un jeune de 17 ans violemment agressé en pleine rue

Le 25 mai dernier, un adolescent de 17 ans a été violemment agressé à Onex, alors qu'il rentrait chez lui aux alentours de 23h. D'après la «Tribune de Genève», il aurait été pris à partie par un groupe de quatre à cinq jeunes venus de Plan-les-Ouates. Le jeune homme a été frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête avec une batte de baseball, avant qu'une passante n'intervienne pour les séparer. La victime, gravement blessée, a dû être hospitalisée. Cette agression s'inscrirait dans un contexte de tensions entre deux groupes de jeunes. Contactée par le quotidien genevois, la police cantonale n'a pas souhaité communiquer pas sur cette agression au vu de la présence de mineurs parmi les auteurs. Mais selon les renseignements du journal, plusieurs d'entre eux auraient été interpellés.

5

Des dizaines d'investisseurs floué par un financier valaisan

Après plusieurs reports, l'audience du gestionnaire de fortune sédunois accusé d'avoir floué une trentaine de personnes pour des millions de francs s'ouvre mercredi au Tribunal de district de Sion. Il doit notamment répondre d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. L'homme et ses coaccusés auraient frauduleusement convaincu des tiers d'investir dans une société néerlandaise spécialisée dans les gants en latex hypoallergéniques, présentée comme révolutionnaire. L'affaire est régulièrement mise en avant comme étant l'une des plus importantes de criminalité économique jugée en Valais.

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