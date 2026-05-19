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Alerte en pleine nuit
Un incendie ravage un immeuble à Saint-Gall, neuf personnes grièvement blessées

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation à Saint-Gall tôt ce mardi matin. Neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Les causes de l'incendie sont encore inconnues et une enquête est en cours.
Publié: 06:58 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Un incendie s'est déclaré très tôt ce mardi matin dans un immeuble d'habitation à Saint-Gall.
Photo: Lecteur-reporter
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Daniel Macher

Un incendie s'est déclaré tôt mardi matin dans un immeuble d'habitation à Saint-Gall. Selon les autorités, les services d'urgence ont reçu un appel d'urgence vers 3h45.

Au total, neuf personnes ont été blessées dans l'incendie, dont deux grièvement. Plusieurs blessés ont dû être transportés à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins des ambulanciers. Initialement, une seule personne avait été signalée comme grièvement blessée, mais cette information a été rectifiée par la police saint-galloise.

Un important dispositif de pompiers, de policiers et de secouristes est déployé sur place. L'opération est toujours en cours. La cause de l'incendie reste encore inconnue et fait l'objet d'une enquête.

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