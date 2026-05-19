Daniel Macher
Un incendie s'est déclaré tôt mardi matin dans un immeuble d'habitation à Saint-Gall. Selon les autorités, les services d'urgence ont reçu un appel d'urgence vers 3h45.
Au total, neuf personnes ont été blessées dans l'incendie, dont deux grièvement. Plusieurs blessés ont dû être transportés à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins des ambulanciers. Initialement, une seule personne avait été signalée comme grièvement blessée, mais cette information a été rectifiée par la police saint-galloise.
Un important dispositif de pompiers, de policiers et de secouristes est déployé sur place. L'opération est toujours en cours. La cause de l'incendie reste encore inconnue et fait l'objet d'une enquête.
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