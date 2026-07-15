Le Badrutt’s Palace, à Saint-Moritz, figure parmi les dix meilleurs hôtels du monde selon «La Liste» 2026. Au total, 46 établissements suisses apparaissent dans ce classement.

Ce palace suisse figure parmi les meilleurs hôtels de luxe du monde

Ce palace suisse figure parmi les meilleurs hôtels de luxe du monde

Léa Perrin Journaliste Blick

«La Liste» a dévoilé son classement 2026 des meilleurs hôtels du monde. Ce prestigieux guide parisien, qui distingue les 1000 meilleurs établissements de luxe dans plus de 200 pays, a hissé une adresse suisse aux côtés de l'élite mondiale de l'hôtellerie.

En tête de classement, le Badrutt's Palace, à Saint-Moritz, brille parmi les dix meilleurs hôtels du monde, avec la note maximale de 99,5 sur 100. Le palace grison devance le Ritz Paris et s'érige aux côtés d'illustres adresses comme La Réserve et Le Meurice, à Paris, ou encore The Peninsula, à Shanghaï.

La Suisse romande aussi à l'honneur

Si 46 établissements suisses figurent dans le classement, les hôtels romands ne sont pas en reste. Le Beau-Rivage Palace à Lausanne reçoit notamment la note de 97 sur 100 et 97,5 pour le Four Seasons Hotel des Bergues à Genève.

Pour évaluer l’excellence d’un hôtel de luxe, «La Liste» tient compte de l’hospitalité, du savoir-faire, de l’identité, de l’architecture et de la qualité du service. Son classement s’appuie notamment sur des guides de voyage, des avis de clients et des articles de presse.