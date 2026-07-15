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Note de 99,5 sur 100
Ce palace suisse figure parmi les meilleurs hôtels de luxe du monde

Le Badrutt’s Palace, à Saint-Moritz, figure parmi les dix meilleurs hôtels du monde selon «La Liste» 2026. Au total, 46 établissements suisses apparaissent dans ce classement.
Publié: il y a 10 minutes
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Le prix d'entrée d'une chambre au prestigieux Badrutt's Palace à Saint-Moritz démarre aux alentours de 800 francs la nuit.
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

«La Liste» a dévoilé son classement 2026 des meilleurs hôtels du monde. Ce prestigieux guide parisien, qui distingue les 1000 meilleurs établissements de luxe dans plus de 200 pays, a hissé une adresse suisse aux côtés de l'élite mondiale de l'hôtellerie. 

En tête de classement, le Badrutt's Palace, à Saint-Moritz, brille parmi les dix meilleurs hôtels du monde, avec la note maximale de 99,5 sur 100. Le palace grison devance le Ritz Paris et s'érige aux côtés d'illustres adresses comme La Réserve et Le Meurice, à Paris, ou encore The Peninsula, à Shanghaï. 

La Suisse romande aussi à l'honneur

Si 46 établissements suisses figurent dans le classement, les hôtels romands ne sont pas en reste. Le Beau-Rivage Palace à Lausanne reçoit notamment la note de 97 sur 100 et 97,5 pour le Four Seasons Hotel des Bergues à Genève.

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Pour évaluer l’excellence d’un hôtel de luxe, «La Liste» tient compte de l’hospitalité, du savoir-faire, de l’identité, de l’architecture et de la qualité du service. Son classement s’appuie notamment sur des guides de voyage, des avis de clients et des articles de presse.

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