Un homme décède après avoir été percuté par un train à Berne

ATS Agence télégraphique suisse
À la gare de Münsingen (BE), un homme a été percuté et tué par un train. Malgré un freinage d'urgence immédiat, la collision avec l'homme qui se trouvait sur la voie n'a pas pu être évitée, a indiqué samedi soir la police cantonale de Berne.
La police a été informée de l'incident peu après 12h30. Elle soupçonne qu'il s'agit d'un acte délibéré de la part de cet homme, qui n'a pas encore été entièrement identifié. Aucune intervention d'un tiers n'aurait eu lieu.
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