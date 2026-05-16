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Samedi à la gare de Münsingen
Un homme décède après avoir été percuté par un train à Berne

Samedi, un homme a été percuté et tué par un train à la gare de Münsingen, à Berne. Malgré un freinage d'urgence, la collision n'a pas pu être évitée.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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Aucune intervention d'un tiers n'aurait eu lieu, selon la police.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

À la gare de Münsingen (BE), un homme a été percuté et tué par un train. Malgré un freinage d'urgence immédiat, la collision avec l'homme qui se trouvait sur la voie n'a pas pu être évitée, a indiqué samedi soir la police cantonale de Berne.

La police a été informée de l'incident peu après 12h30. Elle soupçonne qu'il s'agit d'un acte délibéré de la part de cet homme, qui n'a pas encore été entièrement identifié. Aucune intervention d'un tiers n'aurait eu lieu.

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