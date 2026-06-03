Le parc Conny-Land prépare une nouvelle attraction spectaculaire: les plus grandes et les plus rapides montagnes russes du pays. Blick révèle en exclusivité leur apparence et la date prévue de leur ouverture.

Ce parc d'attraction prépare les plus grandes et les plus rapides montagnes russes de Suisse

Ce parc d'attraction prépare les plus grandes et les plus rapides montagnes russes de Suisse

Milena Kälin

Avis aux amateurs de sensations fortes: le parc Conny-Land va bientôt inaugurer de nouvelles montagnes russes, qui deviendront les plus longues, les plus rapides et les plus hautes de Suisse. Comme Blick l’a appris en exclusivité, le parcours mesurera 500 mètres de long et atteindra une vitesse de 86 km/h.

La nouvelle attraction s'appellera «Massaï», en référence au peuple d'Afrique de l'Est. Les images de synthèse montrent en effet un univers inspiré des cultures du Kenya et de la Tanzanie, avec des huttes traditionnelles et des masques. Son premier essai est prévu au printemps 2027.

L'attraction proposera également une nouveauté encore inédite: les passagers resteront suspendus la tête en bas pendant quelques secondes avant de revenir en position normale. «Les amateurs de montagnes russes l'appellent déjà le 'Conny Land Roll'», explique fièrement l'exploitant Roby Gasser. Le parcours se terminera par une boucle pouvant accueillir jusqu'à 16 passagers.

Plus rapide que le Cobra

Roby Gasser espère que cette nouvelle attraction permettra d'attirer davantage de visiteurs, en particulier les plus jeunes. «Ils recherchent des sensations fortes de plus en plus tôt», explique l'exploitant dont le père a fondé le parc d'attractions Conny-Land, situé en Thurgovie

Les premiers rails doivent être livrés à Lipperswil (TG) à la mi-juin, marquant le début de la construction. Un premier essai est prévu au printemps prochain. Roby Gasser précise avoir commandé ces montagnes russes il y a près de trois ans.

Conny-Land détient déjà le record des montagnes russes les plus rapides de Suisse avec le Cobra, en service depuis 2010. Cette attraction atteint 85 km/h, soit presque autant que les futures montagnes russes «Massaï», mais son parcours de 230 mètres reste nettement plus court.

Même si la tour de lancement du Cobra est plus haute, «Massaï» deviendra, avec ses 22 mètres, les plus hautes montagnes russes de Suisse équipées d'un système d'accélération LSM, un dispositif de lancement comparable à une catapulte. Ce système est notamment utilisé par les attractions Blue Fire et Voltron à Europa-Park.

Un cadeau avant la retraite

Le nouveau projet de montagnes russes représente un investissement de 20 millions de francs pour Roby Gasser. «Avec un tel investissement, nous avons besoin d'un nombre de visiteurs nettement supérieur», confie l'exploitant. Il se montre toutefois confiant. Aujourd’hui, Conny-Land accueille environ 300'000 visiteurs par an. Le billet journalier coûte 40 francs pour les adultes et 36 francs pour les enfants, avec des réductions possibles en réservant en ligne.

Roby Gasser, qui dirige aussi le cirque de Noël Conelli, considère cette nouvelle attraction comme un cadeau de départ à la retraite pour lui-même et ses invités. Malgré cela, il reste très attaché à Conny-Land et se réjouit déjà de tester les nouvelles montagnes russes.