Au menu de ce vendredi 3 juillet: un fromager valaisan écope d'une lourde peine, une plainte à 500 millions vise la Banque des Grisons, le Montreux Jazz rouvre en fanfare, le scandale des 160 animaux maltraités et, enfin, Belinda Bencic attaque le système antidopage.

Un champion du fromage condamné à une peine de 27'000 francs en Valais

Un champion du fromage condamné à une peine de 27'000 francs en Valais

A l'approche du week-end, on devine votre impatience, amis lecteurs. Pour terminer cette semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 3 juillet.

1 Un fromager primé reconnu coupable

Le Tribunal du district d'Entremont (VS) a condamné un fromager du val de Bagnes, plusieurs fois primé pour son fromage à raclette, à une peine pécuniaire de 27'000 francs avec sursis pour abus de confiance, rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Entre 2015 et 2018, le prévenu a vendu à son profit des meules appartenant à la Laiterie de Lourtier (VS), causant un préjudice de 113'263 francs. Selon la Cour, près de 1400 meules ont disparu sans apparaître dans les comptes. Le fromager, qui reconnaît une partie des faits mais conteste le montant du dommage, affirme avoir voulu compenser des frais de livraison non remboursés. Le tribunal a renoncé à l'expulser de Suisse, relevant ses 25 ans de résidence et ses solides attaches dans le pays. Les parties peuvent encore faire appel.

2 Remo Stoffel attaque la GKB pour un demi-milliard

L'investisseur Remo Stoffel va déposer une plainte à plusieurs millions contre la Banque cantonale des Grisons (GKB) et sa filiale BZ Bank devant le tribunal civil compétent, rapporte la «Südostschweiz». Le tribunal devra trancher si Remo Stoffel doit recevoir des banques un peu plus d’un demi-milliard de francs ou non. Une porte-parole a confirmé au journal la saisine de la justice après une tentative de conciliation restée sans accord. Les deux banques continuent de rejeter les accusations, selon le quotidien. La GKB et BZ Bank feront valoir leur position dans le cadre de la procédure judiciaire si une plainte est déposée. Le plaignant reproche à BZ Bank, selon de précédents communiqués, des manquements à ses obligations en lien avec une relation client et un produit de placement.

3 Le Montreux Jazz Festival fête ses 60 ans

Le Montreux Jazz Festival (MJF) démarre ce vendredi et fête son 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture spéciale orchestrée par la chanteuse britannique Raye. Jusqu'au 18 juillet, 67 concerts payants seront à découvrir sur le site historique du 2M2C, réinvesti après deux ans d'absence. En tête d'affiche: Nick Cave, Sting, Moby, Jovanotti, Deep Purple, The Roots, James Taylor, John Legend, Van Morrison ou encore Zara Larsson, PinkPantheress, Tyla, Conan Gray et Charlotte Cardin.

4 Soleure fait la lumière sur un scandale animalier

Le gouvernement soleurois présente vendredi matin le rapport d'enquête externe sur le grave cas de maltraitance animale découvert en novembre dernier à Ramiswil (SO). Quelque 120 chiens malades et sous-alimentés avaient dû être euthanasiés. Au total, plus de 160 animaux ont été maltraités. Une quarantaine de chevaux ont été saisis et vendus aux enchères. Leur propriétaire a été dénoncée à la justice pour infraction à la loi sur la protection des animaux.

5 Belinda Bencic se dit parano à cause des contrôles antidopage

Belinda Bencic a critiqué le système de contrôle antidopage auquel sont soumis les professionnels, dans un entretien accordé au «Tages-Anzeiger». «Ce qui m'agace, c'est la peur permanente dans laquelle vivent les joueuses et les joueurs. On en devient paranoïaque», dit la Saint-Galloise. Afin de ne manquer aucun contrôle, elle n'éteint jamais la sonnerie de son téléphone. «Il m'est déjà arrivé que mon téléphone sonne huit fois à 22 heures», argumente-t-elle. Selon le quotidien, trois contrôles manqués en l'espace d'une année peuvent entraîner une suspension d'un à deux ans. L'affaire de Markéta Vondrousova alimente actuellement les discussions. La Tchèque a été suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage, sans avoir jamais été contrôlée positive. De son côté, Jannik Sinner n'a écopé que de trois mois de suspension après deux contrôles positifs. «Dans les affaires de dopage, tout le monde n'est pas traité de la même manière», dénonce Belinda Bencic.