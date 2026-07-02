Un incendie a détruit jeudi trois quarts d’un champ de 12 hectares près de Mathod, attisé par un vent de 30 km/h. Les pompiers, avec l'aide de paysans locaux, ont maîtrisé le feu avant qu’il ne se propage.

Un champ part en fumée dans la plaine de l'Orbe

Un champ part en fumée dans la plaine de l'Orbe

Panaches de fumée près de la prison

Un incendie a dévasté jeudi après-midi un champ de blé moissonné près de Mathod, dans le Nord vaudois, et appartenant à l’établissement pénitentiaire de la plaine de l’Orbe, rapporte «24 Heures». Poussé par des rafales de vent atteignant 30 km/h, le feu a ravagé environ 9 hectares sur les 12 que compte la parcelle, avant d’être maîtrisé par les pompiers.

Alertés vers 16h, les sapeurs-pompiers du SDIS régional du Nord vaudois sont rapidement intervenus, épaulés par leurs collègues de Lausanne-Epalinges et du Jura vaudois. «Il faut souligner l’aide apportée par les paysans de la région qui ont mis à disposition deux bossettes à eau pour éteindre le feu et deux charrues pour labourer le champ et endiguer les flammes», a déclaré Eric Stauffer, commandant du SDIS régional. Au total, une trentaine de pompiers et 12 camions ont été mobilisés.

L’incendie, contenu avant d’atteindre les zones boisées et les champs voisins, a nécessité une phase de noyage dès 18h. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. Selon «24 Heures», il s’agit du deuxième incendie de ce type en une semaine dans la région.