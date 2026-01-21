DE
«Chaque clic provoque un temps de chargement»
Un système informatique défectueux laisse des milliers de chômeurs suisses sans argent

Depuis janvier, un nouveau système informatique national provoque retards et chaos au sein des caisses de chômage. Les collaborateurs sont débordés et les chômeurs oscillent entre frustration et découragement.
Publié: 15:52 heures
Alors que le chômage augmente en Suisse, le nouveau système Asal 2.0 plonge les caisses de chômage suisses dans la crise.
Alors que le chômage repart à la hausse, les caisses de chômage sont dans la panique. En cause? Asal 2.0, un nouveau système de paiement déployé dans toute la Suisse depuis le début de l'année et dont la mise en service provoque d'importantes difficultés, rapporte «20 Minuten».

«Le système est lent et instable. Presque chaque clic provoque un temps de chargement», déclare un employé d'un office de placement (ORP). Les documents ne s'ouvrent parfois pas du tout, les processus sont interrompus et les tâches les plus simples deviennent un véritable calvaire.

Ce qui prend généralement une ou deux minutes en prend désormais jusqu'à 30. En interne, on parle déjà de «crise». «Beaucoup de collègues sont à bout», ajoute l'employé.

«Nous risquons d'accumuler des mois de retard»

Les nerfs des personnes au chômage sont également mis à rude épreuve: l'augmentation de la charge de travail entraîne directement des retards de paiement. Même les versements de décembre n'ont pu être effectués qu'au prix d'efforts considérables et, dans certains cas, à titre provisoire.

Actuellement, les centres de paiement les plus efficaces accusent un retard d'environ une semaine. «Si cela continue, nous risquons d'accumuler des mois de retard», craint un autre salarié.

Pour de nombreuses personnes touchées, c'est une question de survie. Au départ, beaucoup d'assurés ont fait preuve de compréhension, mais l'atmosphère se dégrade dangereusement. «Les réactions vont de la frustration et du désespoir à des comportements agressifs au guichet», rapporte une employée. En attendant le retour à la normale, de nombreux chômeurs n'ont d'autre choix que d'attendre. Et d'espérer que leurs économies suffiront jusqu'à la reprise des versements.

Résolu dès le mois prochain?

Au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), un porte-parole confirme les difficultés techniques à Blick. «Des problèmes techniques sont apparus durant la phase de démarrage», explique-t-il. Cela a entraîné une «charge opérationnelle temporairement plus élevée» et un «temps de traitement des dossiers plus long».

Des spécialistes auraient entre-temps pu remédier en grande partie à ces restrictions. Le Seco prévoit que la plupart des personnes concernées recevront leur argent le mois prochain.

Le Seco attend beaucoup de ce changement. «Avec Asal 2.0, l'assurance-chômage fait un pas important vers la numérisation et l'automatisation», explique le porte-parole. Le nouveau système simplifiera les procédures pour les organes d'exécution et les assurés, augmentera l'efficacité et améliorera la sécurité des processus.

