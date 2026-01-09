DE
Une première depuis 2021
Le taux de chômage en Suisse franchit la barre des 3,0%

En Suisse, le chômage a augmenté en 2025, atteignant 3,1% en décembre, selon le Seco. Les comptes de l'assurance chômage affichent un déficit de 320 millions, après un excédent l'année précédente.
Publié: il y a 48 minutes
Le taux de chômage a franchi la barre symbolique des 3,0% en décembre dernier.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

La situation sur le marché du travail en Suisse s'est encore dégradée l'an dernier, malgré une amorce d'embellie sur la première moitié de l'exercice. Le taux de chômage moyen s'est établi à 2,8%, contre 2,4% en 2024.

De 135'773 en janvier, le nombre de chômeurs a dans un premier temps reculé à 126'877 en juin, pour ensuite rebondir à 147'275 en décembre, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans un double pointage mensuel et annuel

Une première depuis 2021

Le taux de chômage a ainsi culminé au mois de décembre à 3,1%. Une valeur légèrement supérieure à la marque des 3,0% qu'il s'était gardé de franchir depuis mai 2021

Les économistes fédéraux devisent les recettes 2025 du fonds de compensation de l'assurance chômage à 8,39 milliards de francs, contre 8,86 milliards en 2024. Les dépenses de 8,71 milliards préfigurent un déficit de 0,32 milliard, à comparer avec un excédent de 1,43 milliard un an plus tôt.

