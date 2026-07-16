Au programme de ce 16 juillet: un agriculteur condamné à la prison ferme, le Congo réclame des milliards à Glencore, les jeunes boudent de plus en plus les voitures neuves, un corps sans vie retrouvé à Büren et, enfin, Sion sous les étoiles lance trois soirées de fête.

Pour bien démarrer votre journée chers lecteurs, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 16 juillet. C'est parti!

1 Refusant le bracelet électronique, il finit incarcéré

Condamné à six mois de prison ferme, un agriculteur jurassien ne pourra finalement pas purger sa peine sous bracelet électronique. Après avoir obtenu l'accord des autorités, il a refusé successivement trois solutions de port du dispositif, respectivement à la cheville et au poignet, les jugeant incompatibles avec son activité à la ferme. Face à ces refus répétés, le Canton a révoqué l'autorisation et décidé d'une incarcération en régime ordinaire, rapporte «Le Quotidien Jurassien». La Cour administrative a confirmé cette décision, estimant que les autorités avaient multiplié les efforts pour trouver un aménagement adapté et que le comportement du condamné justifiait la révocation. Les juges rappellent que «le métier d’agriculteur exercé par le requérant ne saurait le dispenser de toute surveillance électronique, ce qui reviendrait à renoncer à l’exécution de la peine».

2 Le fisc congolais réclame jusqu'à 6 milliards à Glencore

Glencore est confronté à une demande de redressement fiscal de plusieurs milliards de dollars en République démocratique du Congo, révèlent les titres alémaniques de Tamedia. Les autorités fiscales congolaises accusent le géant suisse des matières premières d'avoir sous-évalué les prix à l'exportation du cuivre et du cobalt afin de réduire le montant de ses impôts, rapportent les journaux en se référant à des médias locaux. Estimée entre 3 et 6 milliards de dollars, cette créance figurerait parmi les plus importantes jamais réclamées à une entreprise suisse à l'étranger. Pour appuyer sa démarche, l'administration fiscale congolaise a fait sceller la semaine dernière les bureaux locaux de Glencore qui conteste les accusations.

3 Le neuf ne fait plus rêver les jeunes Suisses

Les jeunes adultes achètent de plus en plus souvent des voitures d'occasion plutôt que des véhicules neufs, rapportent les titres CH Media. Selon un sondage représentatif réalisé par Sotomo pour le compte d'Axa, les critères de coût jouent un rôle de plus en plus déterminant lors de l'achat d'une voiture. Quelque 76% des personnes interrogées accordent une grande importance au prix, soit neuf points de pourcentage de plus qu'il y a deux ans. Les jeunes et les personnes à faible revenu sont les plus concernés: dans ce groupe, près d'une personne sur deux reporte son achat pour des raisons financières.

4 Une découverte macabre mobilise les enquêteurs de Soleure

Un corps sans vie a été découvert à Büren (SO), rapporte 20 Minuten. Le Ministère public a confirmé au site d'information que cette découverte, survenue samedi dernier, avait entraîné une intervention de la police, de l'Institut de médecine légale et du Ministère public. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances du décès et d'établir si un tiers est impliqué. À ce stade, une intervention extérieure n'est toutefois pas privilégiée. Le Ministère public n'a fourni aucune autre précision. 20 Minuten, citant des riverains, affirme que le corps était dépourvu de la tête, des mains et des pieds.

5 Le Valais s'offre trois soirées sous les étoiles

La 11e édition de Sion sous les étoiles démarre ce jeudi. Coupe du monde de football oblige, la manifestation se déroulera sur trois soirs, jusqu'à samedi. Les têtes d'affiche seront principalement francophones, cette année, avec la présence de Julien Doré, Christophe Maé et Vitaa (jeudi), GIMS et Louane (vendredi). Stephan Eicher et la Star Academy se produiront, samedi.