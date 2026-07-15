ATS Agence télégraphique suisse
Une alpiniste suisse de 51 ans a été prise en charge par les secours en montagne de la Vallée d'Aoste et transportée à l'hôpital dans un état grave. Selon les premières constatations, la femme serait tombée dans une crevasse dans la zone du col du Breithorn, en direction du Polluce.
A l'hôpital, elle a été admise au service de réanimation. Son pronostic vital reste réservé en raison des blessures subies lors de la chute, selon des informations publiées mercredi par l'agence italienne adnkronos.
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