Un éleveur lucernois de 66 ans a été condamné à deux ans et trois mois de prison, dont la moitié ferme, pour maltraitance animale et divers délits. En 2017, les autorités avaient découvert des bovins négligés sur ses exploitations, dont plusieurs ont dû être abattus.

Prison ferme pour un éleveur lucernois accusé de maltraitance animale

Prison ferme pour un éleveur lucernois accusé de maltraitance animale

ATS Agence télégraphique suisse

Un éleveur lucernois de bovins, âgé de 66 ans, écope de deux ans et trois mois de prison dont la moitié ferme pour maltraitance d'animaux et d'autres délits. Son épouse a été acquittée.

Le couple possédait 600 bovins répartis sur sept exploitations. En 2017, une vétérinaire cantonale a trouvé un veau mort dans une étable sale. Les autorités lucernoises ont alors sévi. Elles ont saisi 31 bovins mal entretenus, dont 23 ont dû être abattus d'urgence.

Les contrôleurs ont trouvé des aires de couchage mouillées et de la saleté dans les étables. Des bovins étaient mal entretenus et boitaient. Des veaux avaient la diarrhée. L'état des équipements des étables a également été dénoncé.

Dans son jugement rendu public jeudi, la Cour criminelle de Lucerne a aussi reproché à l'agriculteur son attitude récalcitrante face aux autorités et d'avoir pollué de l'eau potable. Elle se montre plus sévère que la procureure qui avait exigé 22 mois de prison avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis et une amende. La défense avait demandé l'acquittement, en vain.