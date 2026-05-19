La centrale nucléaire de Beznau redémarre son unité 1 après une révision validée par les autorités. Axpo évoque une étape clé pour l’approvisionnement électrique suisse.

La Suisse relance l’un de ses plus vieux réacteurs nucléaires

La Suisse relance l’un de ses plus vieux réacteurs nucléaires

ATS Agence télégraphique suisse

La centrale nucléaire de Beznau, située dans le canton d'Argovie, a achevé la révision de l'unité 1 dans les délais prévus. Selon les informations communiquées mardi par Axpo, l'exploitant de la centrale, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a donné son feu vert pour la reprise de l'exploitation. Le bloc 1 de la centrale de Beznau entame ainsi un nouveau cycle d'exploitation et apporte une contribution importante à la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique de la Suisse, peut-on lire dans le communiqué.

Les travaux de révision ont donc principalement porté sur la maintenance, les contrôles périodiques et les inspections. Sur les 121 éléments combustibles au total, 20 ont été remplacés. Les travaux de révision ont été supervisés par l'IFSN et l'Association suisse d'inspection technique (ASIT). Le chargement du cœur a été vérifié par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).