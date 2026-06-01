Des milliers d'aires de jeux en Suisse pourraient être contaminées par du plomb. Dans le pire des cas, cela pourrait nuire au développement cérébral des jeunes enfants. Les communes doivent désormais procéder à des investigations sur leurs installations.

Lucien Fluri

C'est pour les tout petits que le danger est le plus grand: les jeunes enfants rampent sur le sol, se salissent les mains et portent parfois de drôles de choses à leur bouche. Mais un danger invisible les menace. Les enfants pourraient y absorber du plomb qui nuit au développement du cerveau. En effet, on trouve des sols contaminés sur de nombreuses installations.

Personne ne sait actuellement combien sont réellement polluées. Il faut d'abord le découvrir. Dans les mois à venir, les communes devront contrôler d'innombrables aires de jeux et signaler les éventuels cas suspects aux cantons. Depuis avril 2025, une obligation d'assainissement s'applique si l'aire de jeux appartient aux pouvoirs publics.

En 2021, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) estimait encore que 6000 sites pourraient être pollués. Aujourd'hui, l'autorité est nettement plus réservée. L'Office fédéral de l'environnement comptait environ 200 places de jeux pour enfants nécessitant un assainissement avant avril 2025, comme il l'explique à Blick. Elles se trouvent sur d'anciens sites industriels, de dépôt ou d'accident. Entre-temps, de nouvelles surfaces se sont toutefois ajoutées.

Il ne s'agit désormais plus seulement de déchets: autrefois, les cendres issues du charbon ou du bois étaient souvent répandues dans les jardins, ce qui a pu entraîner une accumulation de métaux lourds dans les sols sur le long terme. Les traverses ferroviaires contenant du goudron posent également problème. Selon l'OFEV, le nombre de surfaces nécessitant un assainissement a donc probablement «nettement augmenté». A Lucerne par exemple, 21 aires de jeux ont été examinées, dont une seule doit être assainie, tandis que 20 autres font encore l'objet d'analyses.

Plus d'un milliard de francs

La Confédération s'attend à des coûts massifs. Pour l'examen et l'assainissement des places de jeux pour enfants, on estime que 1,1 à 1,6 milliard de francs seront dépensés au cours des 35 prochaines années. Une partie de ces coûts sera prise en charge par la Confédération: pour les aires de jeux appartenant aux pouvoirs publics, il s'agit de 60% des coûts d'examen et d'assainissement. Pour les places de jeux privées, 40%. Les propriétaires privés ne sont toutefois pas tenus de procéder à l'assainissement.

Malgré l'ampleur potentielle, seules quelques demandes ont été déposées jusqu'à présent. Selon la Confédération, cela s'explique aussi par le fait que le sujet est nouveau et que de nombreuses communes ne savent probablement pas du tout où il est possible de trouver des sols pollués sur leurs aires de jeux.

La balle est maintenant dans le camp des cantons. «Dans les mois à venir, ils demanderont aux communes d'établir une liste des places de jeux publiques pour enfants», explique l'OFEV pour la suite du calendrier. Les communes devront procéder à des investigations et signaler les cas suspects. Le canton décidera ensuite quelles aires de jeux doivent faire l'objet d'examens complémentaires. L'Office fédéral de l'environnement met déjà un guide à la disposition des communes.

A Berne, l'assainissement est imminent

Lorsqu'une aire de jeux est contrôlée, on utilise d'abord une perceuse manuelle. Si un assainissement est nécessaire, «en règle générale, les 20 à 30 premiers centimètres de sol sont enlevés», comme l'écrit l'Office fédéral de l'environnement.

Des cas concrets existent déjà. La plate-forme Commune suisse fait état d'assainissements à Reconvilier (BE) et dans la ville de Berne. Au sein de cette dernière, l'aire de jeux Alte Gärtnerei doit être assainie cet été. Dans certaines parties de l'aire, les valeurs limites pour le plomb étaient dépassées. Aujourd'hui déjà, le sol a été recouvert de gazon en rouleau afin de protéger temporairement les enfants. L'assainissement coûte environ 600'000 francs.

Pour les parents, l'incertitude persiste: les aires de jeux contaminées ne sont pas encore précisément localisées. Les installations construites ces 30 à 40 dernières années sont jugées peu concernées. En revanche, les anciens sites industriels ou zones déjà occupées dans les années 1960, où des cendres ont été répandues, sont davantage à risque.