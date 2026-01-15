DE
FR

Nettoyage à Lausanne
Neuf millions pour assainir les sols pollués aux dioxines

Lausanne entame en 2026 le nettoyage de 15 sites pollués aux dioxines, dont des écoles et crèches. La Ville et le Canton prévoient près de 9 millions de francs pour cette première étape visant à assainir les sols.
Publié: 13:46 heures
1/2
La première étape doit durer quatre ans.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'assainissement des sols pollués aux dioxines à Lausanne va démarrer. Dès le premier semestre 2026, 15 sites jugés prioritaires seront nettoyés, essentiellement des lieux fréquentés par des enfants (écoles, crèches, places de jeux).

Le sol sera analysé, puis la terre polluée sera retirée, mise en décharge et remplacée par de la terre propre, annoncent la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, via la municipale Natacha Litzistorf et le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos.

Analyse de nouvelles parcelles

Cette première étape, qui doit durer quatre ans, vise aussi à analyser 1600 parcelles, notamment sur un «périmètre pilote» représentatif des différents niveaux de pollution. Objectif: affiner la stratégie pour les futurs travaux d'assainissement.

Pour cette première étape, la Ville finance le nettoyage des sites prioritaires (5,2 millions), le Canton les différentes investigations (3,5 millions). Cette pollution aux dioxines, d'une ampleur inédite en Suisse, a été dévoilée en 2021. Elle a été causée par l'ancienne usine d'incinération du Vallon.

