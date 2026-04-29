Au programme de ce mercredi 29 avril: l'OIT en crise, Genève dénonce l'ampleur des violences LGBTIQ+, un rapport américain épingle le marché suisse, l'AVS et l'AI bientôt accessibles en ligne et, enfin, une première étape exigeante pour le Tour de Romandie.

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 29 avril. C'est parti!

1 L'OIT pourrait supprimer 350 postes à Genève

Les mesures d'économies examinées à l'Organisation internationale du travail (OIT), qui traverse une crise financière sans précédent en raison de mauvais payeurs, pourraient déboucher sur la suppression de 350 emplois à Genève, rapporte mercredi «Le Temps». L'OIT compte au total plus de 1600 collaborateurs dans le canton. Interrogée dans le journal, l'organisation indique qu'à «ce stade, aucune suppression de postes n'a été validée», mais qu'elle «se prépare, en dernier recours», à un tel scénario. La somme due au 24 avril par les Etats membres à l'OIT se montait à 467 millions de francs, soit près de la moitié de son budget de fonctionnement, qui est de 926 millions.

2 Les personnes LGBTIQ+ surexposées aux violences

Une enquête menée à Genève par le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV), et citée par «24 heures», met en lumière l’ampleur des violences visant les personnes LGBTIQ+. Le rapport souligne une surexposition importante aux violences sexistes, sexuelles et discriminatoires dans tous les domaines de vie, au travail, dans la sphère privée, l'espace public et en ligne, touchant davantage cette communauté que les personnes hétérosexuelles. Les données montrent par exemple que 93,6% des femmes lesbiennes et bisexuelles et 88,9% des personnes trans et non binaires ont subi des violences dans l’espace public, contre 33,8% des hommes hétérosexuels. Les conséquences sont lourdes sur la santé, le parcours de vie et renforcent exclusion et isolement. Le rapport relève aussi un faible recours à l’aide, 60,9% des victimes n’ayant sollicité aucun soutien. Face à ces constats, Genève renforce ses actions de prévention et de prise en charge.

3 Washington juge la Suisse trop restrictive

Un rapport du représentant américain au commerce Jamieson Greer critique la Suisse à propos de sa réglementation sur les produits biologiques et de la position dominante de deux grands distributeurs, relèvent mercredi «le Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Il qualifie le poids de ces deux géants d'«obstacle majeur» pour les produits étrangers, sans toutefois citer explicitement Coop et Migros. Les marques locales sont ainsi favorisées et les réglementations suisses en matière de produits biologiques sont très détaillées et strictes, écrit-il encore. Interrogé dans les journaux, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dit avoir pris connaissance du rapport, mais refuse de le commenter.

4 Le National lance la numérisation de l'AVS et de l'AI

Le Conseil national empoigne mercredi le dossier de la numérisation complète de l'AVS et de l'AI. Le changement de système permettra dès 2028 aux assurés d'accéder à leurs données sur une plateforme en ligne. Aujourd'hui, les démarches pour obtenir des renseignements sur l'état de son premier pilier prennent plusieurs semaines. L'échange de données pour ces assurances n'est en effet pas automatisé. La plateforme en ligne vise à permettre aux citoyens d'accéder de manière facile, rapide et sûre au portail AVS et AI.

5 Le Tour de Romandie entre déjà dans le vif du sujet

Après un prologue très court mardi à Villars-sur-Glâne (FR), les protagonistes du Tour de Romandie cycliste ont droit mercredi à une première étape vallonnée avec départ et arrivée à Martigny (VS). Le favori de l'épreuve, le Slovène Tadej Pogacar, et ses rivaux devront d'abord effectuer à trois reprises une boucle comprenant la courte ascension du col de la Rasse, avant d'en découdre dans la plus longue et plus difficile montée vers Ovronnaz (VS/8,9 km de long à 9,7% de moyenne).