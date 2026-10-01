Les carburants et le mazout ont poussé l’inflation suisse à 1% en septembre. Malgré ce rebond annuel, l’indice des prix à la consommation n’a pas bougé par rapport à août.

AFP Agence France-Presse

L'inflation en Suisse a accéléré à 1% sur un an en septembre, contre 0,8% en août, sous l'effet d'un bond des produits pétroliers, selon les relevés de l'office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

Durant le mois de septembre, les prix des produits importés ont grimpé de 2,1% par rapport à la même période un an plus tôt, les prix des produits pétroliers enregistrant un bond de 31,2%, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont quant à eux augmenté de 0,7%. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits frais et saisonniers, l'énergie et les carburants, s'est quant à elle chiffrée à 0,5%. En variation mensuelle, l'inflation est toutefois restée stable, l'indice des prix à la consommation se maintenant à 101,5 points.

Par rapport au mois d'août, les prix du mazout, de l'essence et du diesel se sont accrus, mais cette hausse a été contrebalancée par une diminution des prix des forfaits de voyages internationaux, de location et partage de voitures ainsi que de l'hôtellerie, précise l'OFS.

Les prévisions des économistes Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP s'étalaient entre +0,7% et +1,2% pour l'inflation sur un an et entre -0,3% et +0,2% par rapport au mois d'août.

Inflation «faible en comparaison internationale»

La semaine dernière, la banque nationale suisse (BNS) a légèrement relevé ses prévisions d'inflation mais a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0%, son président, Martin Schlegel soulignant qu'inflation en Suisse reste «relativement faible en comparaison internationale».

Lors d'une conférence de presse à Berne, il avait dit s'attendre à ce que l'inflation continue «d'augmenter quelque peu au quatrième trimestre», mais avait estimé qu'elle devrait ensuite «reculer de nouveau dans le courant de 2027».

Pour 2026, La BNS a relevé sa prévision d'inflation à 0,7% (contre 0,6% attendu auparavant) et l'a remonté à 0,8% pour 2027 (contre 0,6% précédemment).

Mercredi, le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a de son côté dit l'attendre à 0,6% aussi bien en 2026 qu'en 2027. Selon cet institut, la hausse des prix de l'énergie exerce «temporairement une pression supplémentaire sur les prix, mais les effets de second tour sont jusqu'à présent restés limités».

L'institut zurichois s'attend à ce que la BNS relève son taux directeur d'un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion trimestrielle en décembre, mais le laisse ensuite inchangé.