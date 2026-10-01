DE
FR

Ravivée par le pétrole
L’inflation suisse remonte à 1% en septembre

Les carburants et le mazout ont poussé l’inflation suisse à 1% en septembre. Malgré ce rebond annuel, l’indice des prix à la consommation n’a pas bougé par rapport à août.
Publié: il y a 19 minutes
L’inflation a atteint 1% sur un an en septembre, contre 0,8% en août.
Photo: ANTHONY ANEX
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'inflation en Suisse a accéléré à 1% sur un an en septembre, contre 0,8% en août, sous l'effet d'un bond des produits pétroliers, selon les relevés de l'office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

Durant le mois de septembre, les prix des produits importés ont grimpé de 2,1% par rapport à la même période un an plus tôt, les prix des produits pétroliers enregistrant un bond de 31,2%, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont quant à eux augmenté de 0,7%. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits frais et saisonniers, l'énergie et les carburants, s'est quant à elle chiffrée à 0,5%. En variation mensuelle, l'inflation est toutefois restée stable, l'indice des prix à la consommation se maintenant à 101,5 points.

A lire aussi
Plus de 200'000 Franças ont défilé contre les bas salaires dans la fonction publique.
Contre les bas salaires
«Ras-le-bol des bas salaires»: la fonction publique française dans la rue
Für die Exportwirtschaft und den Tourismus könnte das kurzfristig von Vorteil sein.
Une monnaie en chute libre
A qui profite un franc suisse plus faible?

Par rapport au mois d'août, les prix du mazout, de l'essence et du diesel se sont accrus, mais cette hausse a été contrebalancée par une diminution des prix des forfaits de voyages internationaux, de location et partage de voitures ainsi que de l'hôtellerie, précise l'OFS.

Les prévisions des économistes Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP s'étalaient entre +0,7% et +1,2% pour l'inflation sur un an et entre -0,3% et +0,2% par rapport au mois d'août.

Inflation «faible en comparaison internationale»

La semaine dernière, la banque nationale suisse (BNS) a légèrement relevé ses prévisions d'inflation mais a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0%, son président, Martin Schlegel soulignant qu'inflation en Suisse reste «relativement faible en comparaison internationale».

Lors d'une conférence de presse à Berne, il avait dit s'attendre à ce que l'inflation continue «d'augmenter quelque peu au quatrième trimestre», mais avait estimé qu'elle devrait ensuite «reculer de nouveau dans le courant de 2027».

Pour 2026, La BNS a relevé sa prévision d'inflation à 0,7% (contre 0,6% attendu auparavant) et l'a remonté à 0,8% pour 2027 (contre 0,6% précédemment).

Mercredi, le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a de son côté dit l'attendre à 0,6% aussi bien en 2026 qu'en 2027. Selon cet institut, la hausse des prix de l'énergie exerce «temporairement une pression supplémentaire sur les prix, mais les effets de second tour sont jusqu'à présent restés limités».

L'institut zurichois s'attend à ce que la BNS relève son taux directeur d'un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion trimestrielle en décembre, mais le laisse ensuite inchangé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus