Plus de 200'000 Franças ont défilé contre les bas salaires dans la fonction publique. Ils ont ainsi répondu à un appel d'une large union intersyndicale.

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi un peu partout en France, à l'appel d'une large intersyndicale, pour protester contre le recul du pouvoir d'achat dans la fonction publique et demander davantage de moyens. Plus de 300'000 personnes ont manifesté dans toute la France, selon la CGT, dont 70'000 à Paris. Le ministère de l'intérieur avance un chiffre de 206'000 manifestants.

«Augmentez les salaires !», «Blocage des prix», «Des hôpitaux aux assos, mêmes attaques, mêmes combats !», pouvait-on lire sur des pancartes dans la manifestation parisienne, qui s'est élancée vers 14h00 de la place de la République aux cris de «Des moyens, des moyens, sinon ça sert à rien» ou «Le travail c'est la santé, mais mon dos il est cassé».

Christelle El-Anraoui, aide-soignante à l'hôpital de Chartres, est venue pour demander «plus de moyens du gouvernement». «Nos conditions de travail, depuis très longtemps, se sont dégradées», dit-elle.

«Que tout le monde se soulève»

Joëlle, 57 ans, qui n'a pas voulu donner son nom de famille, a manifesté pour la première fois de sa vie. «Aujourd'hui le pouvoir d'achat c'est plus possible», estime cette cadre dans un laboratoire en Seine-Saint-Denis, chasuble de la CFDT santé-sociaux sur le dos. «Il faut que tout le monde se soulève et dise stop».

Échaudées par la décision du gouvernement de geler à nouveau le point d'indice des fonctionnaires dans son projet de budget 2027, la CGT, FO, la CFDT, l'UNSA, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP ont appelé à la grève et organisé plus de 170 manifestations à travers le pays. Mots d'ordre: réclamer une revalorisation des salaires des fonctionnaires et des «moyens budgétaires à la hauteur» des missions des services publics.

«Avertissement»

Près de 10 % d'agents de la fonction publique d'État étaient en grève à la mi-journée (9,64 %), 5,68 % de ceux de la fonction publique territoriale et 4,5 % de ceux de la fonction publique hospitalière, selon le ministère de l'Action et des Comptes publics. Chez les enseignants, un peu plus d'un sur dix (13,71 %) étaient en grève, selon le ministère de l'Education nationale.

«Qui était au front cet été pour sauver des vies ? Les pompiers, les soignants, les fonctionnaires. Aujourd'hui nous attendons un geste clair. Il faut augmenter les salaires des fonctionnaires, augmenter les moyens des services publics», a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

Elle a lancé un «avertissement» au gouvernement, deux jours avant la présentation du budget: «Pas question qu'ils fassent encore une fois les poches aux travailleurs, aux retraités».

«Il y a des revendications très claires: c'est le pouvoir d'achat des agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels», a renchéri Marylise Léon, numéro un de la CFDT. «On joue la survie des services publics.»

«Abandonnés par l'Etat»

Le pouvoir d'achat est l'un des mantras du jour pour les syndicats, qui dénoncent l'érosion du niveau de vie des fonctionnaires, grignoté par l'inflation et l'absence de revalorisation du point d'indice ces dernières années. A Paris, plusieurs milliers de pompiers, mis à rude épreuve cet été lors d'incendies historiques, se sont aussi élancés au départ de la place d'Italie, avant de se mêler aux autres manifestants.

Attendus au nombre de 5000 à 10'000 par les autorités, ils ont défilé au milieu des pétards, sirènes et fumigènes pour demander «Des moyens, pas des miracles», selon leur banderole intersyndicale. «Clairement, on est fatigués», a souligné Julien Dubois, pompier en Seine-et-Marne, «ça fait plusieurs années qu'on le signale, qu'on demande beaucoup de moyens. Nos interventions augmentent, mais par contre, le personnel diminue».

Les blocages des lycées se poursuivent

«On se sent un peu abandonnés par l'Etat, on a un budget minoritaire comparé à l'armée», abonde Romain, pompier de 33 ans venu du Territoire de Belfort, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. Ailleurs en France, près de 6000 personnes se sont mobilisées à Lyon en fin de matinée, selon les autorités.

Ils étaient 30'000 à Marseille selon la CGT, 3800 selon la préfecture, dont 350 lycéens. «Ça fait presque 26 ans que je suis fonctionnaire, et j'ai un salaire de 1700 euros. C'est la honte», a témoigné Saïnya Moknine, 47 ans, agente de mairie.

«Je vois d'année en année des conditions dégradées», a témoigné, à Bordeaux, Frédéric Chauve, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Gradignan (Gironde). «Le désespoir me mène aujourd'hui dans la rue». La journée de mardi a aussi été marquée par la poursuite de blocages de lycées, mouvement lancé en banlieue parisienne. Le ministère de l'Education a recensé 338 établissements concernés.