L'immigration nette en Suisse a diminué de 12,5% au premier semestre 2026 par rapport à 2025, pour s'établir à 29'884 personnes. Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le marché du travail demeure le principal atout de la Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

Au cours des six premiers mois de l'année, l'immigration nette en Suisse a reculé de 12,5 % par rapport au premier semestre 2025, pour s'établir à 29'884 personnes. Cette évolution s'inscrit dans une tendance générale, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Le léger recul de l'immigration observé depuis 2024 s'est poursuivi. Entre janvier et fin juin 2026, 74'112 personnes sont venues s'ajouter à la population étrangère résidante permanente, soit 2220 personnes de moins (-2,9%) que pendant la même période de l'année précédente.

Selon le communiqué, 55'761 personnes issues de l'UE et de l'AELE ont immigré en Suisse, ce qui correspond à une baisse de 408 personnes. Pour les ressortissants de pays tiers, ce chiffre s’élevait à 18'351 personnes, soit 1812 de moins qu’au premier semestre 2025.

Dans le même temps, l'émigration n'a cessé d'augmenter depuis 2023. Au cours du premier semestre 2026, 39'251 résidants permanents de nationalité étrangère ont quitté la Suisse, soit 1608 de plus que durant la même période de l'année précédente. Parmi elles, 29'691 étaient des ressortissants de l'UE et de l'AELE, et 9560 des ressortissants de pays tiers.

2,4 millions d'étrangers résident en Suisse

Selon le SEM, le marché du travail reste le principal facteur d’attractivité de la Suisse en tant que pays d’immigration. La part des ressortissants de l’UE/AELE ayant immigré en Suisse pour exercer une activité lucrative à court ou à long terme reste élevée: ils représentent 80,5 % de l’immigration totale en provenance de l’UE et de l’AELE.

Entre janvier et juin 2026, 33'219 nouvelles autorisations frontalières ont été délivrées contre 36'876 durant le premier semestre 2025, indique le SEM. Le nombre de séjours de courte durée soumis à déclaration s’est élevé à 169'514, contre 164 779 au cours de la même période de l’année précédente. Fin juin 2026, selon les données du SEM, environ 2,4 millions d’étrangers résidaient de manière permanente en Suisse.