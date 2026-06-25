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Mais les frontaliers augmentent
La Suisse observe une baisse des ressortissants de l'UE

Selon un rapport du Seco, la Suisse comptait moins de ressortissants européens en 2025. Ce résultat reste supérieur à la moyenne historique.
Publié: 11:05 heures
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
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Selon un rapport du Seco, la Suisse compte moins de ressortissants européens en 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse comptait moins de ressortissants européens en 2025. Le solde migratoire UE/AELE s'est élevé à 50'900 personnes, indique le Seco, un résultat en baisse par rapport aux trois dernières années. Le nombre de frontaliers a lui augmenté.

Ce résultat en baisse demeure toutefois supérieur à la moyenne historique, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie jeudi. Le Seco présentait le 22e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.

Recul démographique

Le maintien d'une immigration aussi proche que possible du marché du travail est primordial au vu du recul démographique en Suisse, lit-on dans le rapport. La main-d’œuvre étrangère a généré une progression annuelle moyenne du volume de travail d’environ 0,8% ces 15 dernières années.

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Le rapport sort une dizaine de jours après le refus dans les urnes de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», qui avait fortement thématisé l'immigration. Elle exigeait la dénonciation de l'accord de libre circulation si la population devenait trop grande en Suisse.

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