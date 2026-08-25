Les cantons prévoient une campagne inédite pour sensibiliser aux crises et conflits. Une brochure de 5 pages, inspirée de la Suède, sera bientôt envoyée à tous les foyers pour des conseils pratiques.

Les cantons veulent préparer la population à la guerre

Les cantons veulent préparer la population à la guerre

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les cantons suisses prévoient de distribuer une brochure de 5 pages intitulée «Comportement en cas de crise et de guerre» à tous les foyers pour sensibiliser la population face aux crises et conflits armés.

Réalisée par l’agence Partner & Partner de Winterthour, la campagne coûtera près d’un million de francs. Le contenu inclut des conseils sur l’évacuation, les réserves d’urgence et les soins aux animaux domestiques.

En 2024, la Suède avait lancé un livret similaire de 30 pages. Ce type de campagne rappelle le polémique «livret de défense civile» suisse de 1969, critiqué pour ses messages anticommunistes.

Simone Steiner

Les cantons souhaitent préparer la population aux situations d'urgence. Une brochure intitulée «Comportement en cas de crise et de guerre» sera donc prochainement distribuée aux foyers suisses. Ce guide a pour objectif d'expliquer comment se comporter dans des situations extrêmes.

Cette brochure a été commandée par la Conférence intergouvernementale «Armée, protection civile et sapeurs-pompiers». Cette initiative s'explique par la situation en matière de politique de sécurité en Europe, explique le secrétaire général Alexander Krethlow au portail spécialisé persoenlich.com.

Une vaste campagne à venir

Outre la campagne papier traditionnelle, elle se déclinera aussi via les réseaux sociaux et sur un site web. L'agence de communication Partner & Partner, basée à Winterthur (ZH), prendra en charge ces éléments, comme l'indique la décision d'attribution du contrat publiée sur la plateforme Simap. Elle recevra une rémunération d’un peu moins d’un million de francs pour ce mandat.

Via la plateforme Alertswiss, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) diffuse des informations sur les diverses menaces pour la Suisse, telles que les crues, les tremblements de terre, les coupures de courant, les pandémies ou les cyberattaques. Le site web propose également un plan d’urgence avec des conseils préventifs sur l’évacuation, la trousse de premiers secours et les réserves d’urgence.

L’exemple de la Suède

Désormais, le nouveau livret des cantons doit explicitement inclure le scénario d’un conflit armé. La «NZZ» a déjà pu consulter un avant-projet en 2025 et selon ce document, le livret doit s’ouvrir sur la phrase suivante: «La guerre est de retour en Europe». A l'instar des recommandations d'Alertswiss, la population est invitée à constituer des réserves d’urgence. La brochure contient des conseils sur l’évacuation ainsi que sur la prise en charge des animaux de compagnie.

Ce document s'inspire d'une brochure suédoise: dès l’automne 2024, la Suède avait envoyé un livret de 30 pages avec des conseils comportementaux en cas de guerre. De même, en novembre 2025, le gouvernement français a publié un manuel de survie en cas de catastrophe pour ses citoyens. L'équivalent suisse se veut nettement plus court, avec seulement 5 pages.

Cela rappelle une polémique

Une telle campagne est une nouveauté pour la Suisse, même si elle rappelle un peu la «défense spirituelle du pays» de 1969. A l'époque, pendant la Guerre froide, le Conseil fédéral avait envoyé à la population un «livret de défense civile», qui comptait plus de 300 pages.

Ce livret avait déclenché une vague d'indignation. Dans le climat anticommuniste de l'époque, les militants de gauche étaient présentés comme des ennemis potentiels de l'Etat. Des écrivains tels que Max Frisch et Friedrich Dürrenmatt avaient donc publiquement condamné ce document. Des manifestants avaient même brûlé ces livrets sur la Place fédérale.