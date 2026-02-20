DE
«Une menace pour la sécurité»
Le Danemark débloque 160 millions pour se préparer à la guerre

Le Danemark investit 160 millions d'euros pour renforcer sa préparation face aux crises et guerres. Le gouvernement veut améliorer l'énergie, la santé et les télécommunications pour anticiper des scénarios majeurs.
Publié: 16:33 heures
Dernière mise à jour: 16:36 heures
Le ministre danois de la Résilience et de la Préparation, Torsten Schack Pedersen, à Bruxelles, le 5 décembre 2025.
ATS Agence télégraphique suisse

Le Danemark a annoncé vendredi qu'il allait consacrer 1,2 milliard de couronnes (160 millions d'euros) pour renforcer la préparation de la société en cas de guerre ou de crise, qualifiée de «préparation totale». La préparation totale ou défense totale est largement répandue dans les pays nordiques, mais le Danemark était jusque-là plus en retrait que ses voisins.

En Finlande, les dirigeants exhortent ainsi la population à se préparer aussi bien mentalement que d'un point de vue logistique, à la possibilité d'une guerre, étant donné la proximité de la Russie. «La préparation totale doit constituer le cadre d'une action coordonnée entre les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises et la société civile, afin de prévenir et de gérer des événements majeurs, des crises, des catastrophes et, dans le pire des cas, la guerre», a indiqué le ministère danois de la sécurité civile dans un communiqué.

Le plan gouvernemental consiste notamment à renforcer les capacités d'alimentation en électricité et en eau ainsi que le système de santé et les télécommunications. «Avec la guerre sur le continent européen, la guerre hybride menée contre l'Otan et l'Occident, ainsi qu'un climat plus extrême, nous devons, en tant que société, nous préparer à un large éventail de scénarios possibles», a insisté le ministère.

«Nous sommes tous la préparation totale du Danemark», a souligné le ministre, Torsten Schack Pedersen, lors d'une conférence de presse. En cas de crise, chaque Danois doit pouvoir être autonome 72 heures, a-t-il rappelé, comme le recommande une brochure distribuée numériquement à tout les Danois en septembre 2024.

«Une menace pour la sécurité de l'Europe»

En septembre, des drones ont survolé plusieurs aéroports danois et la base militaire aérienne de Skrydstrup, qui accueille une formation de pilotes ukrainiens sur les F-16. La Première ministre Mette Frederiksen avait suggéré la responsabilité de Moscou dans ces survols, estimant que la Russie représentait «une menace pour la sécurité de l'Europe».

Pour protéger le pays et ses infrastructure, le gouvernement a promis de renforcer les mesures de précaution, sur le modèle des autres pays nordiques. Ainsi, la Suède organise chaque année une semaine de préparation, l'occasion pour les autorités de rappeler leurs recommandations. 

