Les Français recevront d'ici à l'été un manuel de survie pour faire face à la multiplication des menaces. Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Il vaut mieux prévenir que guérir. Et face à une ambiance géopolitique tendue, le gouvernement français semble décidé à anticiper tous les scénarios catastrophes: guerre, fuites radioactives, catastrophes naturelles, accidents industriels ou encore pandémies.

D'ici à l'été, chaque foyer français recevra un manuel de survie détaillant les «bons réflexes» à adopter en cas de «menace imminente», selon une source gouvernementale citée par Europe 1 mardi 18 mars. Les autorités jouent la prudence, quitte à inquiéter: «L’objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu’au conflit armé», confie un membre du gouvernement. Officiellement, il ne s’agit donc pas d’instaurer un climat de peur, mais certains y verront une liste angoissante des pires scénarios envisageables.

Un guide pratique

Finalisé d'ici au printemps, ce guide d’une vingtaine de pages sera structuré en trois parties:

«Se protéger»: La première section sensibilisera à l’importance de la solidarité et du bon réflexe collectif. Elle précisera également le kit de survie essentiel à avoir chez soi: six litres d’eau, des conserves, des piles, une lampe torche et des médicaments de première nécessité.



«Que faire en cas d'alerte»: Ce deuxième chapitre détaillera les bons réflexes à adopter selon la nature de la menace. Par exemple, en cas d’accident nucléaire, il est recommandé de bien fermer portes et fenêtres. Un conseil qui peut sembler évident – personne n’irait se promener dehors en pleine contamination radioactive – mais dans la panique, mieux vaut tout rappeler, même l’évidence. Cette section regroupera également les numéros d’urgence.



«Engagez-vous»: Dernière partie, plus civique, elle expliquera comment rejoindre une réserve militaire, numérique ou communale afin d'impliquer la population dans la gestion des crises. Une approche qui rappellerait presque certains prépartifs d’avant-guerre.

La résilience comme stratégie

Réalisé par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), ce manuel s’inscrit dans une stratégie nationale de résilience définie après la pandémie de Covid-19. Son objectif? Renforcer l’Etat face aux crises, développer des moyens d’action concrets et adapter la communication publique aux nouveaux risques.

Si l’initiative se veut pragmatique, elle pourrait toutefois avoir un effet paradoxal: rassurer les mieux préparés, mais alimenter l’inquiétude des plus anxieux. Et son timing interroge: alors que l’Europe accélère son réarmement face aux tensions géopolitiques et à la menace incarnée par Vladimir Poutine, ce guide de survie pourrait bien sonner comme un signal d’alerte supplémentaire.