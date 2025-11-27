Au programme de ce jeudi 27 novembre: une enquête réclamée sur les cadeaux suisses faits à Trump, le chaos chez PrimeEnergy, le rapport caviardé de BLS enfin révélé, la facture des membres de la flottille pour Gaza et un match décisif en Conference League.

Les Vert-e-s réclament une enquête sur les cadeaux que les PDG ont offert à Trump

Les Vert-e-s réclament une enquête sur les cadeaux que les PDG ont offert à Trump

Lors de leur rencontre avec Donald Trump, les chefs d'entreprises suisses lui ont offert une montre Rolex et un lingot d'or. Photo: DR

Tenez bon, le week-end approche à grands pas. Pour vous garder motivés, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous présente les principales actualités à suivre en ce jeudi 27 novembre. C'est parti!

1 Les écologistes demandent une enquête sur les cadeaux de Donald Trump

Des membres des Vert-e-s réclament l'ouverture d'une enquête pénale sur la rencontre dans le bureau ovale à Washington entre des entrepreneurs suisses et le président américain Donald Trump au début novembre. Cette réunion avait pour but de faire avancer les négociations sur les droits de douane américains, lors de laquelle une montre Rolex et un lingot d'or ont notamment été remis au milliardaire républicain, écrit jeudi le journal alémanique «Wochenzeitung». Une plainte a été déposée. Il s'agit «de la crédibilité de nos institutions, du respect de l'Etat de droit et de la réputation internationale de la Suisse», indique la plainte, formellement dirigée contre X.

2 Le chaos de PrimeEnergy éclate au grand jour

Le chaos régnait au sein de PrimeEnergy Cleantech, une entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques ayant fait faillite et laissé près de 2000 épargnants romands sur le carreau, indiquent jeudi la «Tribune de Genève» et «24 Heures», qui ont pu consulter des procès-verbaux des auditions des responsables menées au printemps dernier par l'Office des faillites de Bâle-Campagne. Celui qui est inscrit comme directeur de la société au registre du commerce affirme n'avoir exercé «aucune compétence opérationnelle», n'avoir jamais signé de paiements et n'avoir même pas eu de cahier des charges. Selon lui, la gestion se faisait à l'oral entre Laurin Fäh, l'actionnaire principal, et Khalid Belgmimi, officiellement président du conseil d'administration.

3 BLS publie enfin un rapport caviardé sur l'affaire des subventions

La compagnie ferroviaire BLS a d'abord refusé de publier le rapport d'enquête sur l'affaire de subventions, puis l'a caviardé, indiquent ce jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Elle s'est opposée juridiquement à la publication, malgré le principe de transparence. Ce n'est qu'après l'intervention de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne qu'une version caviardée a été diffusée. Malgré les passages rendus illisibles, l'auditeur PwC a trouvé des indices révélant que les recettes provenant des abonnements demi-tarif avaient été temporairement incluses dans les calculs, puis retirées. Le dossier a été remis en début d'année à la justice bernoise par l'Office fédéral des transports (OFT).

4 Le DFAE facture les Suisses de la flottille pour Gaza

Les membres suisses de la flottille pour Gaza, arrêtés et emprisonnés par Israël en octobre alors qu'ils tentaient de briser le blocus humanitaire, ont reçu une lettre du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) leur réclamant le remboursement des prestations fournies par la Confédération au titre de la protection consulaire, ainsi que des frais d'urgence, rapportent ce jeudi Blick, la RTS, «Le Courrier», «24 heures», la «Tribune de Genève». Des factures ont été envoyées à 19 personnes. La note va de 300 à 1047 francs. Le DFAE rappelle dans «Le Courrier» que, conformément à la loi, les frais liés à l'assistance consulaire doivent être remboursés, «en particulier lorsque les personnes ont agi par négligence».

5 Le LS se mesure à Lech Poznan en Conference League

Lausanne-Sport affronte jeudi dès 18h45 Lech Poznan en Pologne lors de son quatrième match de la Conference League de football. Après deux victoires et un match nul, la tâche s'annonce plus relevée. En Europa League, Bâle et Young Boys font face à des défis différents. Les Bernois se mesurent à Aston Villa, actuel quatrième de la Premier League anglaise, à Birmingham (18h45). La tâche est sur le papier un peu plus simple pour les Rhénans, qui se rendent en Belgique sur le terrain du RC Genk (21h00).