Le service valaisan de la faune a abattu une louve qui allaitait des louveteaux. Des documents explosifs prouvent que la Confédération était au courant, sans avoir réagi pendant dix mois.

Abattage illégal d'une louve en Valais: la Confédération a fermé les yeux durant des mois

Abattage illégal d'une louve en Valais: la Confédération a fermé les yeux durant des mois

Lino Schaeren

Le 4 août 2025, le service valaisan de la faune a abattu la louve F168 dans la vallée de Rappental. Un abattage illégal, nous répond par écrit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Dans une lettre adressée au service valaisan de la chasse – que Blick s'est procurée sur la base de la loi sur la transparence – la Confédération avait déjà été catégorique en juin 2026: «Avec cet abattage, une meute nouvellement formée a été dissoute.»

En effet, le canton n'avait autorisé que l'abattage d'un loup isolé, c'est-à-dire d'un animal sans meute. Mais trois jours seulement après cette mise à mort, quatre louveteaux ont été découverts dans la vallée voisine. Le rapport d'autopsie de l'Université de Berne, que Blick s'est également procuré, a révélé par la suite que la louve avait eu des petits: elle avait mis bas en mai 2025 et les avait allaités.

Ce détail est crucial, car il détermine la question du pouvoir. Le canton peut autoriser de son propre chef l'abattage d'un loup isolé, tandis que pour une meute, il a besoin de l'aval de la Confédération. L'OFEV reproche donc aux autorités valaisannes de «ne pas avoir suffisamment pris en compte les signes d'une reproduction du couple de loups identifié dans son évaluation en vue d'un abattage». Si le canton peut prendre une décision concernant un couple de loups, il doit auparavant pouvoir exclure la présence de petits.

Il est rare que la Confédération condamne aussi sévèrement une décision cantonale, pourtant, cette réaction n'a aucune conséquence et l'OFEV considère l'affaire close.

Réveillé par un article de presse

En effet, Berne estime que le délai de recours de 30 jours contre l'abattage valaisan était déjà arrivé à échéance à la fin de l'été 2025, tandis que le rapport d'autopsie est arrivé le 28 octobre.

Juridiquement, l'affaire peut donc être considérée comme réglée. Mais cela n'explique pas le silence des autorités au cours des mois suivants. Car le rapport d'autopsie explosif est directement parvenu à l'OFEV le jour de sa finalisation. Les indices d'un abattage vraisemblablement illégal étaient écrits noir sur blanc, mais personne ne les a examinés. Pendant dix mois, il ne s'est rien passé.

Ce n'est que le 5 juin 2026 que l'Office fédéral s'est réveillé, alerté par un article du «Walliser Bote». L'OFEV a soudainement envoyé une lettre à Sion. «Il tombe sous le sens», a écrit l'autorité, que F168 est «selon toute vraisemblance la mère des quatre louveteaux apparus dans la vallée voisine de Binn». L'OFEV a également demandé pourquoi il n'avait pas été informé de cette illégalité. Dans sa réponse, le canton du Valais a balayé l'affaire d'un revers de main, affirmant qu'il ne s'agissait que de pures spéculations sans preuve tangible.

L'unique recours en Valais

Pourquoi personne au niveau fédéral ne s'est-il penché sur la question pendant des mois? La réponse de l'OFEV est remarquablement franche. L'abattage de loups isolés relève de la compétence des cantons, tandis que la Confédération ne procède qu'à des «contrôles aléatoires». Une surveillance exhaustive «ne fait pas partie de sa mission de contrôle». Depuis le début de l'année 2024, l'OFEV n'a recouru dans toute la Suisse que contre une seule décision cantonale d'abattage d'un loup isolé.

Cette seule affaire s'est également produite en Valais et montre que Berne peut aussi agir autrement. En mai 2026, le canton a fait abattre à Staldenried un loup prétendument isolé. L'OFEV le considérait comme un parent de la meute de Nanztal et a recouru contre la décision des autorités valaisannes. Le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay s'en était alors pris à la Confédération dans le «Walliser Bote», lui reprochant de se comporter de manière «exagérément bureaucratique».

Pour la louve F168, l'OFEV n'a rien entrepris de tel. Interrogée sur les raisons de cette différence de traitement, l'autorité n'a pas souhaité répondre. En Valais aussi, le silence est de mise. Le service compétent a laissé passer deux délais sans répondre aux questions de Blick concernant l'abattage. Comment le canton a pu garantir à l'époque que F168 n'avait pas de louveteaux reste un mystère. Et depuis leur observation à l'été 2025, toute trace de ces louveteaux a disparu.