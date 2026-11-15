Un loup observé près du quartier Semine à Bellinzone alerte le Parti communiste tessinois, qui dénonce un danger croissant pour les zones urbaines et demande des mesures fermes contre les grands prédateurs.

Le débat sur le loup touche désormais les zones urbaines du Tessin

Le débat sur le loup touche désormais les zones urbaines du Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

L'observation d'un loup dans le secteur de Bellinzone suscite des réactions politiques au Tessin. Le Parti communiste y voit une menace pour la population urbaine et exige des autorités qu'elles prennent des mesures plus fermes contre les grands prédateurs.

Le prédateur se trouvait dans la zone de Saleggina, non loin du quartier résidentiel densément peuplé de Semine, a annoncé dimanche le Parti communiste.

Il a qualifié cet événement de «signal d’alarme grave». L’apparition de ce grand prédateur témoigne d'un manque de détermination des institutions en matière de contrôle des populations. Les loups ne constituent plus depuis longtemps un problème uniquement pour les régions de montagne et l’agriculture qui y est pratiquée, mais menacent désormais également les zones résidentielles urbaines, selon le parti. Il appelle donc à une action résolue pour protéger la population.

A l’automne 2026, la Confédération a déjà autorisé l’abattage de loups dans neuf meutes tessinoises. C’est dans le canton des Grisons que le plus grand nombre de demandes d’abattage a été approuvé. Dans cette région, les loups de vingt meutes figurent sur la liste des animaux à abattre.