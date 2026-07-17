Au programme de ce 17 juillet: Parmelin veut recentrer l'armée, un forestier sanctionné pour négligence, un ex-président de club visé par une affaire sexuelle, GP Aviation sur la défensive et, enfin, la compote italienne des soldats suisses fait grincer les dents.

Vous avez passé une rude semaine? Rassurez-vous amis lecteurs, le weekend est bientôt là! Pour vous accompagner pour cette dernière journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 17 juillet. On est parti!

1 Guy Parmelin veut retirer l'armée des grands événements sportifs et culturels

Le Département fédéral de l'économie souhaite que l'armée ne prête plus son concours aux grandes manifestations sportives et culturelles. Dans un projet interne consulté par la «Neue Zürcher Zeitung», le département du conseiller fédéral Guy Parmelin estime que ces engagements n'apportent aucune plus-value en matière de formation militaire et que les ressources limitées de l'armée doivent être concentrées sur sa mission de défense. Cette proposition suscite toutefois des oppositions: les conseillers nationaux Thomas Hurter (UDC) et Andrea Zryd (PS) se prononcent notamment en faveur du maintien de ce type de soutien.

2 Un forestier condamné après la chute d'un arbre

Dans un arrêt récemment publié, le Tribunal cantonal fribourgeois a condamné un garde forestier du district de la Veveyse à 20 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles graves par négligence après la chute d’un arbre sur une marcheuse en 2020, rapporte «La Liberté». La victime, aujourd’hui paraplégique, avait contesté l'acquittement du professionnel de la forêt en première instance. Les juges ont estimé que le forestier aurait dû inspecter chaque arbre situé à proximité d’un sentier didactique très fréquenté ou en interdire l’accès. L’arrêt, qui sera contesté devant le Tribunal fédéral, suscite une vive inquiétude dans les milieux forestiers et au sein du canton de Fribourg. Ses détracteurs craignent qu’il ne crée une jurisprudence imposant des contrôles irréalisables, avec à la clé un risque de fermeture de nombreux sentiers et espaces naturels ouverts au public.

3 La justice juge sa séduction «indigne» mais pas punissable

Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé le classement de l'affaire visant un ancien président de club de foot, soupçonné d'abus sexuels sur un joueur de 16 ans. La cour a qualifié les agissements du quinquagénaire de «stratégie de séduction» certes «indigne» mais non punissable, rapporte «24 heures» qui estime que cette affaire montre les limites de la loi lorsque les victimes mineures ont plus de 16 ans. Malgré des sollicitations sexuelles explicites et des photos obscènes envoyées juste après la majorité sexuelle de la victime, la justice n'a pas retenu de lien de dépendance directe, suscitant l'indignation de la partie civile. Dans une autre affaire, l'homme reste poursuivi pour pédopornographie sur des faits impliquant ses beaux-fils. Il est présumé innocent.

4 Le patron de GP Aviation défend sa compagnie

Le fondateur de GP Aviation, Ganesh Piga, s'est exprimé dans les journaux alémaniques de Tamedia au sujet des accusations visant sa compagnie et lui-même. Il a assuré que la situation financière de l'entreprise était «stable, tant à court qu'à long terme». Selon lui, les récentes annulations de vols ne sont pas liées à des difficultés financières, mais au conflit au Proche-Orient, à la hausse du prix du kérosène et à un recul de la demande. Concernant son arrestation en Allemagne, Ganesh Piga a affirmé avoir été remis en liberté sans aucune condition à l'issue de sa détention provisoire et s'est réservé le droit de réclamer des dommages-intérêts. Des documents consultés par Tamedia jettent toutefois le doute sur la version présentée par la compagnie aérienne.

5 L'armée suisse choisit une compote de pommes italienne

L'armée suisse s'approvisionne en compote de pommes auprès d'un fournisseur italien, rapporte Blick. La faîtière Fruit-Union Suisse critique ce choix, estimant que ce produit pourrait être fabriqué à partir de pommes suisses. Elle demande que les produits indigènes soient davantage pris en compte dans l'approvisionnement de l'armée et souhaite ouvrir le dialogue avec celle-ci afin de comprendre pourquoi si peu d'offres ont été déposées. Armasuisse explique que le marché a été attribué conformément aux règles des marchés publics: sur les deux offres reçues, seule celle du fournisseur italien Melinda répondait aux exigences techniques.