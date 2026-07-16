Soleil, températures élevées, orages en soirée: c'est ce schéma qui a marqué ces derniers jours. Jeudi, le temps restera d'abord instable, avec un risque d'orage, mais un rafraîchissement est imminent.

Janine Enderli

L'été n'a pas dit son dernier mot et s'offre un ultime coup de chaud. Ce jeudi, le thermomètre va s'affoler pour grimper jusqu'à 32 degrés, en particulier dans l'ouest et le sud du pays. Si le soleil brillera largement, il devra composer avec des passages nuageux de plus en plus fréquents. Attention toutefois: des orages violents sont attendus localement, accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent.

«Jusqu'en milieu d'après-midi, voire en début de soirée, les conditions seront absolument parfaites pour aller se baigner», explique Michael Eichmann de Meteo News. Mais l'ambiance va vite tourner. Dès la fin de journée, des perturbations orageuses vont s'inviter par l'ouest. «Elles vont d'abord se développer sur les reliefs, avant de toucher principalement le nord-ouest de la Suisse en soirée.» Selon le météorologue, c'est sur la frange nord du pays – à savoir le Jura et la région de Bâle – que les cellules orageuses risquent d'être les plus violentes.

«Sur le Plateau et dans les régions de Berne, Zurich et Saint-Gall, le temps restera d’abord calme. Mais plus tard dans la soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi, des orages pourraient également éclater dans ces régions.»

De son côté, MétéoSuisse a émis une alerte générale aux orages dès 15 heures ce jeudi. Cet avis de vigilance reste d'actualité jusqu'à vendredi soir, 22 heures. Concrètement, des développements orageux locaux sont à craindre dans l'ensemble des zones cartographiées.

La fin des fortes chaleurs est en vue

Vendredi, le temps va devenir encore plus instable. Une dépression d'altitude centrée sur la mer du Nord va venir bousculer la situation. Si le soleil et la douceur estivale feront de belles apparitions, le ciel se montrera capricieux : de longues périodes sèches alterneront avec des vagues successives de pluie et d'orages, principalement à proximité du Jura et le long des Préalpes. Les températures maximales oscilleront entre 26 et 28 degrés. Il fera donc encore chaud, mais le pic de canicule va lentement s'essouffler, offrant un répit bienvenu après des journées de sueur ininterrompue. Seul le Sud continuera de franchir la barre fatidique des 30 degrés.

Le week-end prolongera cette dynamique instable. Samedi, le soleil se montrera plutôt généreux vers l'ouest, tandis que l'est du pays et l'arc alpin devront composer avec un ciel nettement plus chargé et des passages pluvieux. Heureusement, le risque de violents orages sera écarté, laissant place à de simples averses localement accompagnées de coups de tonnerre.

Un «beau temps d'été» bien plus respirable

Le mercure ne dépassera plus les 25 degrés. Dimanche, le tableau restera globalement le même. Une faible perturbation pourrait apporter quelques gouttes, surtout sur l'est de la Suisse, mais sans cumuls importants. A l'inverse, les régions de l'ouest bénéficieront à nouveau d'un temps nettement plus ensoleillé et globalement sec.

En résumé, le risque d'intempéries majeures se concentre principalement sur les journées de jeudi et vendredi, avant que la tendance orageuse ne s'atténue avec la baisse des températures. Une transition qui s'annonce idéale pour tous ceux qui commençaient à étouffer. La semaine prochaine s'annonce d'ailleurs particulièrement agréable. «Nous attendons des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés sous un ciel bien ensoleillé. De plus, les nuits seront fraîches, ce qui permettra enfin de bien aérer les logements», conclut Michael Eichmann.