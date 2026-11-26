Voilà qui ravit Martin Pfister, chef du DDPS: les orchestres de recrues modernisent considérablement leur équipement. L'armée se procure de nouveaux instruments à vent en cuivre pour la coquette somme de 2,4 millions de francs.

Après plusieurs débâcles, l'armée claque 2,4 millions pour des instruments de musique

Après plusieurs débâcles, l'armée claque 2,4 millions pour des instruments de musique

En bref De nombreux projets d'armement piétinent au Département fédéral de la défense

En parallèle, l'armée se procure de nouveaux instruments de musique pour 2,4 millions de francs

Chaque année, elle a besoin d'environ 13 cornets, 2 bugles, 4 cors alto et 10 tubas

Daniel Ballmer

Le ministre de la Défense Martin Pfister sait parfaitement comment remettre les autres au pas: il joue du trombone dans la guggenmusik (fanfare de carnaval) Snäfuu, originaire de Baar (ZG). Alors que le groupe d'armement Ruag, le fiasco du prix fixe des avions de combat et les retards de la défense antiaérienne enchaînent les fausses notes, le conseiller fédéral du Centre a au moins une raison de se réjouir: la musique militaire suisse, elle, recrute en masse.

Pour la coquette somme de 2,4 millions de francs, l'Office fédéral de l'armement, armasuisse, se procure de nouveaux instruments à vent en cuivre des marques Besson et Courtois, d'après la plateforme d'acquisition Simap. Ces instruments serviront à équiper les fanfares de recrues du début de l’année 2027 à la fin de l’année 2031. Le contrat a été attribué au Tuba Center, à Meilen (ZH), qui s'est imposé face à deux autres concurrents, notamment grâce à son offre de prix particulièrement convaincante.

Il s'agit d'acquisitions complémentaires destinées aux besoins annuels, a expliqué armasuisse à Blick au moment de l'appel d'offres. Aucun instrument à vent en cuivre ne serait acheté en réserve, «afin de prévenir les dommages dus au stockage». Le nombre de nouveaux instruments à acquérir dépend du nombre de recrues. Selon les valeurs d'expérience, la musique militaire a notamment besoin chaque année d'environ 13 cornets, 2 bugles, 4 cors alto et 10 tubas.

Un passage obligatoire

L'orchestre de recrues est la formation de base de 18 semaines de la musique militaire suisse. Avant de commencer, il faut passer des examens d'aptitude et suivre des cours préparatoires. Une formation compte généralement de 61 à 75 personnes et comprend, outre les percussions et les tambours, de 35 à 45 instruments à vent en cuivre.