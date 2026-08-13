Bâle-Ville déclare la fin de la flambée de légionellose après 28 cas et un décès depuis fin juillet. Les autorités ont confirmé que des tours de refroidissement étaient à l'origine de l'infection.

Bâle-Ville annonce la fin de la flambée de légionellose

Bâle-Ville annonce la fin de la flambée de légionellose

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités du canton de Bâle-Ville déclarent que la flambée de légionellose sur leur territoire est terminée. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis plus d'une semaine. Les analyses ont confirmé la source exacte de l'infection.

Une personne est toujours hospitalisée, mais son état ne nécessite pas de soins intensifs, annoncent jeudi les autorités bâloises. Au total, 28 cas de légionellose ont été recensés dans le canton depuis le début de la flambée fin juillet. Une personne est décédée.

Les deux tours de refroidissement, mises hors-service, situées sur le bâtiment du siège social de Manor dans le Petit-Bâle sont bien à l'origine des infections. Le laboratoire cantonal et l'hôpital universitaire de Bâle ont comparé les échantillons provenant des tours avec ceux prélevés sur les malades: les analyses montrent une concordance entre les échantillons.

L'eau de douche des logements?

Ces résultats confirment donc que la source de contamination a bien été identifiée et éliminée, selon le département cantonal de la santé. Des analyses complémentaires sont en cours sur des prélèvements effectués au domicile des personnes infectées. A ce jour, aucun lien n’a été établi entre l’eau de douche des logements contrôlés et la flambée.