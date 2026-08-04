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Manor collabore avec les autorités
La source précise de contamination de la légionellose à Bâle identifiée

Une flambée de légionellose à Bâle-Ville a infecté 26 personnes et causé un décès. Les tours de refroidissement sur le bâtiment de Manor ont été identifiées comme source et mises hors service pour assainissement.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
La flambée de légionellose à Bâle a fait un mort et 26 malades ces deux dernières semaines.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Aucun nouveau cas de légionellose n'a été signalé mardi à Bâle-Ville après la flambée des deux dernières semaines. Les tours de refroidissement identifiées comme source de contamination et mises depuis hors service sont situées sur le bâtiment principal de Manor. L'infection a provoqué un décès.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées, selon la direction de la santé de Bâle-Ville. Depuis la veille, quatre malades ont pu quitter l'hôpital. Au total, 26 personnes ont été infectées: 25 ont dû être hospitalisées et l'une d'entre elles est décédée.

Les deux tours de refroidissement à eau à l'origine de l’infection se situent sur l'immeuble du Petit-Bâle qui accueille le siège social de Manor, à la Rebgasse. Les deux installations ont été mises hors service pour assainissement à la demande des autorités.

Manor collabore avec les autorités

Contacté par Keystone-ATS, Manor affirme traiter l'incident en coordination avec les autorités compétentes. L’installation concernée fait actuellement l’objet d’une analyse approfondie. L'entreprise précise avoir connaissance de trois collaborateurs présentant des symptômes pouvant indiquer une pneumonie.

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Le laboratoire cantonal avait constaté des niveaux élevés de Legionella pneumophila, la bactérie responsable de la plupart des infections humaines, dans les deux tours de refroidissement en question. Selon Manor, toutes les mesures nécessaires ont été prises en concertation avec les autorités.

L'entreprise ajoute regretter cette situation, «la protection et le bien-être des collaborateurs et de leur entourage constituent la priorité absolue de Manor». La climatisation a aussi été désactivée et, compte tenu des températures élevées, il a été recommandé aux collaborateurs de faire du télétravail.

Les autorités sanitaires bâloises ont appelé lundi les exploitants des grandes installations industrielles utilisant des systèmes de refroidissement par voie humide à s'annoncer auprès du Laboratoire cantonal, afin de réaliser des prélèvements supplémentaires. Aucune déclaration de ce type n’a encore été reçue.

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