Bâle fait face à une flambée exceptionnelle de légionellose. Le Département de la santé soupçonne des tours de refroidissement d’être à l’origine des contaminations. Au total, 26 personnes ont contracté la maladie et l’une d’elles est décédée.

Une épidémie de légionellose fait un mort à Bâle, le siège de Manor comme foyer de contamination

Une épidémie de légionellose fait un mort à Bâle, le siège de Manor comme foyer de contamination

ATS Agence télégraphique suisse

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée de légionellose. Une personne est décédée et sept autres ont dû être admises aux soins intensifs. Une tour de refroidissement est à l'origine de l'infection.

Vendredi, les autorités ont mis hors service une tour de refroidissement située sur un toit du Petit-Bâle qui était contaminée par des légionelles, a expliqué lundi le ministre de la santé Lukas Engelberger devant la presse. Le laboratoire cantonal a aussi analysé neuf autres tours de refroidissement d'installations de réfrigération et de ventilation.

Ce que l'on sait sur les victimes

Contacté par Blick, le département de la Santé de Bâle-Ville précise que la personne décédée est un homme âgé de 69 ans qui souffrait de pathologies préalables. «L'âge moyen des personnes ayant nécessité une hospitalisation est de 64 ans», indique le département de la Santé, précisant qu'il s'agit également de la moyenne d'âge des patients admis en soins intensifs.

Au total, le bilan compte 20 hommes et six femmes touchés par la bactérie. Concernant les cas les plus graves ayant nécessité une admission aux soins intensifs, il s'agit de cinq hommes et deux femmes. C'est le média Nau qui avait révélé ces premiers détails sur le profil des malades.

Le siège de Manor au cœur du foyer de contamination

Selon des informations publiées par le quotidien «Der Bund», le foyer d'infection provient de deux tours de refroidissement installées sur le toit du siège social de Manor, situé précisément dans la Rebgasse. L'entreprise a confirmé l'information à la rédaction du journal. «Dès que les résultats ont été connus, nous avons pris toutes les mesures nécessaires en parfaite concertation avec les autorités compétentes. Les installations concernées ont immédiatement été mises hors service», a expliqué un porte-parole du groupe.

Trois employés de Manor auraient développé des symptômes de la maladie. Quant aux autres personnes contaminées, il s'agit d'habitants du quartier, mais aussi de résidents provenant d'autres secteurs de la ville, détaille le quotidien.

Lundi soir, un reporter de Blick s'est rendu sur place, dans la Rebgasse, et a pu échanger avec un employé quittant le bâtiment à la fin de sa journée de travail. Travaillant au rez-de-chaussée, l'homme n'était pas du tout au courant de cette épidémie de légionellose et a simplement indiqué que le système de climatisation fonctionnait normalement dans ses bureaux.

Autres cas possibles

Compte tenu de la période d’incubation, il est possible que d’autres cas d'infections surviennent dans les prochains jours, a précisé la médecin cantonale adjointe du canton de Bâle. D'autres villes en Suisse ont connu des poussées de légionellose ces dernières années, comme Zurich, Lugano ou Genève. Ce qui distingue le cas bâlois, c’est que la source la plus probable a pu être identifiée, selon les autorités.

La canicule actuelle pourrait favoriser la prolifération de bactéries Legionella, a relevé devant la presse le chimiste cantonal. Si les désinfectants peuvent freiner leur propagation, les dosages devront être ajustés pour contrer le réchauffement de l’eau dans les installations. Ce point doit toutefois encore faire l’objet d’études scientifiques.

Déclarer les installations

Les tours de refroidissement ne font pas l’objet d’une obligation de déclaration auprès du canton. Les autorités sanitaires bâloises appellent les exploitants des grandes installations industrielles utilisant des systèmes de refroidissement par voie humide à s'annoncer auprès du Laboratoire cantonal, ce qui permettra des investigations et des prélèvements complémentaires.

La bactérie Legionella prolifère particulièrement bien dans les réseaux où l'eau n'est pas constamment renouvelée et où la température fluctue entre 25°C et 45°C. Ces conditions se retrouvent aussi dans les canalisations, robinets, pommeaux de douche ou bains à remous. En revanche, les systèmes de climatisation et pompes à chaleur courants dans les habitations ne sont pas concernés.