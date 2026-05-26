DE
FR

Les 5 infos suisses du jour
Des vidéos faites par IA propagent de fausses informations autour de l'initiative de l'UDC

Au programme de ce mardi 26 mai: des vidéos trompeuses sur l'initiative de l'UDC, la colère des pilotes, l'assermentation de Roger Nordmann, les inquiétudes d'un expert en tourisme et, enfin, un match décisif entre la Suisse et la Finlande.
Publié: 05:54 heures
|
Dernière mise à jour: 06:15 heures
De fausses images d'émeutes, semblables à celles d'un reportage de la SRF, ont inondé les réseaux sociaux, notamment TikTok.
Photo: Tiktok
DIMITRI_FACE.jpg
sda-logo.jpeg
Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Le week-end de Pentecôte s'achève, amis lecteurs! Mais pour bien entamer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 26 mai. On est parti!

1

Des vidéos IA trompent sur l'initiative des 10 millions

Des vidéos générées par l'intelligence artificielle (IA) montrent sur des réseaux sociaux de faux sondages sur l'initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) sur l'immigration, intitulée «Pas de Suisse à 10 millions», et de prétendues émeutes, rapportent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Bien que ces faux ne soient pas particulièrement bien réalisés, les vidéos ont été visionnées plus de 50'000 fois et commentées plus de 1000 fois. De nombreux commentateurs ont apparemment pris ces publications pour des informations authentiques.

2

Quatre conseillers fédéraux visés par une plainte

Agissant au nom de pilotes professionnels s'estimant lésés par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), l'avocat Philippe Renz a déposé récemment une plainte auprès du Ministère public de la Confédération contre les conseillers fédéraux Albert Rösti, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin, écrit mardi «La Liberté». «Nous les attaquons en justice essentiellement pour abus d'autorité», explique le défenseur. Selon lui, Albert Rösti, chef du DETEC, est attaqué parce qu'il est «impliqué dans une affaire de discrimination touchant les pilotes d'hélicoptères de plus de 60 ans et qu'il a tenté de couvrir toutes les autres affaires à charge des collaborateurs visés du DETEC». Les autres ministres sont accusés de ne pas être intervenus.

A lire aussi
Les Suisses aux revenus élevés utilisent beaucoup plus les comparateurs en ligne
Selon un sondage de Comparis
Les Suisses aisés utilisent beaucoup plus les comparateurs en ligne
Un arbre s'effondre et tue un jeune homme au Lac Noir, à Fribourg
Près d'une cascade
Un arbre s'effondre et tue un jeune homme au Lac Noir, à Fribourg
3

Roger Nordmann prête serment avec quatre jours de retard à Lausanne

Le nouveau conseiller d'Etat vaudois Roger Nordmann prête serment mardi devant le Grand Conseil vaudois avec quatre jours de retard, constate le journal «24 heures». La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat précise qu'en «cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection». Le procès-verbal du scrutin ayant été publié le 7 avril dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, il y a donc 49 jours jusqu'au 26 mai. «Le délai de quarante-cinq jours doit être considéré comme un délai d'ordre et la date d'entrée en fonction a été fixée au plus près de ce délai en tenant compte notamment des impératifs d'agenda et d'organisation», relativise le vice-chancelier Jean-Christophe Sauterel.

4

Plafonner les hôtels serait contre-productif selon un expert

Plafonner le nombre de lits d'hôtel pour lutter contre le surtourisme est contre-productif, estime dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mardi Florian Eggli, expert en tourisme. «En limitant le nombre d'hôtels, on favorise les groupes qui viennent en car pour prendre rapidement une photographie et acheter une montre, mais qui ne génèrent aucune valeur ajoutée durable», explique-t-il à propos d'une initiative lancée à Lucerne. Le spécialiste voit des parallèles entre les thèmes de l'immigration et du surtourisme: «Dans les deux cas, il s'agit essentiellement de la peur de perdre son identité et d'un sentiment de stress lié à la densité de population».

5

Duel au sommet pour la première place du groupe A

L'équipe suisse de hockey sur glace termine mardi à partir de 20h20 à Zurich le tour de qualification du championnat du monde contre la Finlande. L'issue de la rencontre déterminera qui sera premier du groupe A, les deux équipes comptant chacune six victoires en six matchs. Le premier du groupe affrontera en quart de finale le quatrième du groupe B, dont les matchs sont joués à Fribourg.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus