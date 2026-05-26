Au programme de ce mardi 26 mai: des vidéos trompeuses sur l'initiative de l'UDC, la colère des pilotes, l'assermentation de Roger Nordmann, les inquiétudes d'un expert en tourisme et, enfin, un match décisif entre la Suisse et la Finlande.

Des vidéos faites par IA propagent de fausses informations autour de l'initiative de l'UDC

Des vidéos faites par IA propagent de fausses informations autour de l'initiative de l'UDC

Le week-end de Pentecôte s'achève, amis lecteurs! Mais pour bien entamer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 26 mai. On est parti!

1 Des vidéos IA trompent sur l'initiative des 10 millions

Des vidéos générées par l'intelligence artificielle (IA) montrent sur des réseaux sociaux de faux sondages sur l'initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) sur l'immigration, intitulée «Pas de Suisse à 10 millions», et de prétendues émeutes, rapportent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Bien que ces faux ne soient pas particulièrement bien réalisés, les vidéos ont été visionnées plus de 50'000 fois et commentées plus de 1000 fois. De nombreux commentateurs ont apparemment pris ces publications pour des informations authentiques.

2 Quatre conseillers fédéraux visés par une plainte

Agissant au nom de pilotes professionnels s'estimant lésés par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), l'avocat Philippe Renz a déposé récemment une plainte auprès du Ministère public de la Confédération contre les conseillers fédéraux Albert Rösti, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin, écrit mardi «La Liberté». «Nous les attaquons en justice essentiellement pour abus d'autorité», explique le défenseur. Selon lui, Albert Rösti, chef du DETEC, est attaqué parce qu'il est «impliqué dans une affaire de discrimination touchant les pilotes d'hélicoptères de plus de 60 ans et qu'il a tenté de couvrir toutes les autres affaires à charge des collaborateurs visés du DETEC». Les autres ministres sont accusés de ne pas être intervenus.

3 Roger Nordmann prête serment avec quatre jours de retard à Lausanne

Le nouveau conseiller d'Etat vaudois Roger Nordmann prête serment mardi devant le Grand Conseil vaudois avec quatre jours de retard, constate le journal «24 heures». La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat précise qu'en «cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection». Le procès-verbal du scrutin ayant été publié le 7 avril dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, il y a donc 49 jours jusqu'au 26 mai. «Le délai de quarante-cinq jours doit être considéré comme un délai d'ordre et la date d'entrée en fonction a été fixée au plus près de ce délai en tenant compte notamment des impératifs d'agenda et d'organisation», relativise le vice-chancelier Jean-Christophe Sauterel.

4 Plafonner les hôtels serait contre-productif selon un expert

Plafonner le nombre de lits d'hôtel pour lutter contre le surtourisme est contre-productif, estime dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mardi Florian Eggli, expert en tourisme. «En limitant le nombre d'hôtels, on favorise les groupes qui viennent en car pour prendre rapidement une photographie et acheter une montre, mais qui ne génèrent aucune valeur ajoutée durable», explique-t-il à propos d'une initiative lancée à Lucerne. Le spécialiste voit des parallèles entre les thèmes de l'immigration et du surtourisme: «Dans les deux cas, il s'agit essentiellement de la peur de perdre son identité et d'un sentiment de stress lié à la densité de population».

5 Duel au sommet pour la première place du groupe A

L'équipe suisse de hockey sur glace termine mardi à partir de 20h20 à Zurich le tour de qualification du championnat du monde contre la Finlande. L'issue de la rencontre déterminera qui sera premier du groupe A, les deux équipes comptant chacune six victoires en six matchs. Le premier du groupe affrontera en quart de finale le quatrième du groupe B, dont les matchs sont joués à Fribourg.