Au programme de ce jeudi 16 avril: les jeunes Jurassiens en galère, une initiative pour une Suisse plus durable, des accusations américaines, un magazine alémanique sur le déclin, et, enfin, l'équipe suisse de hockey débute sa préparation au Mondial sous tension.

Pour bien commencer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 16 avril. C'est parti!

1 Le recours à l'aide sociale est en hausse chez les jeunes Jurassiens

De plus en plus de jeunes en Suisse recourent à l'aide sociale, ce qui entraîne une surreprésentation des 18-25 ans au sein de ce dispositif. Dans le canton du Jura, cette part atteint 5%, contre environ 3,5% au niveau national. D'après «Le Quotidien jurassien», les parcours menant à l’aide sociale sont très variés: rupture de formation, perte de logement ou contexte familial instable. En Suisse, où le chômage reste faible et les offres de formation nombreuses, certains jeunes s'y retrouvent pourtant dès le début de leur vie professionnelle. Certains le vivent comme une véritable dévalorisation sociale, dans des régions où le regard des autres pèsent encore son poids, d'autres s'y accomodent plus aisément, profitant de ces petits revenus pour pouvoir se consacrer davantage à leurs projets personnels. D'autres témoignages révèlent encore qu'une formations solide ne suffit pas toujours à éviter une longue dépendance à l'aide sociale.

2 L'initiative pour une finance suisse plus durable bientôt déposée

L'initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir» sera déposée jeudi à la Chancellerie fédérale. Les initiants ont annoncé plus de 145'000 signatures. Le texte demande «une place financière qui assume ses responsabilités et qui, dans le cadre de ses activités internationales, cesse de nuire au climat et à la nature». Dans ce domaine, la place financière suisse est un acteur mondial de premier plan comme elle gère des milliards qui causent «d'énormes dégâts à l'étranger», selon le comité.

3 Berne conteste les accusations commerciales américaines

La Suisse a rejeté les accusations de pratiques commerciales déloyales portées par les Etats-Unis dans une prise de position signée par la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, rapportent les journaux de CH Media. Elle a contesté par écrit point par point les accusations, y compris celle de tirer indirectement profit du travail forcé. Cette prise de position s'inscrit dans le cadre de la procédure de consultation américaine visant à préparer de nouveaux droits de douane punitifs. On ignore si le représentant américain du commerce, Jamieson Greer, prendra en compte les objections.

4 Le magazine «Wir Eltern» menacé de disparition

Le magazine «Wir Eltern» risque de disparaître, rapportent les journaux de Tamedia. Deux numéros ont déjà été annulés, alors que les articles et la mise en page étaient prêts, faute de fonds nécessaires à son impression. Depuis février, les salaires des cinq rédactrices n'ont plus été versés; elles ont néanmoins continué à travailler, dans l'espoir d'un rachat par un nouvel éditeur. Le propriétaire, Fabio Schoch, n'a pas répondu aux médias. Les collaborateurs indépendants attendent aussi d'être payés; le syndicat Syndicom a tenté à plusieurs reprises d'intervenir auprès de Fabio Schoch.

5 La Nati lance sa préparation en Slovaquie dans le flou

Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile (à Zurich et à Fribourg) du 15 au 31 mai. Elle dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie. Les hockeyeurs suisses évolueront sous les ordres de Jan Cadieux, propulsé sélectionneur plus tôt que prévu après le licenciement de Fischer mercredi soir. Le Zougois a été démis de ses fonctions par la Fédération deux jours après la révélation de son certificat Covid falsifié.