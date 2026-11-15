En Suisse, 9% de la population utilise des services de streaming illégaux. Une nouvelle alliance regroupant plusieurs plateformes légales tire la sonnette d'alarme.

Face au boom du streaming illégal en Suisse, une nouvelle alliance sonne l'alerte

Face au boom du streaming illégal en Suisse, une nouvelle alliance sonne l'alerte

ATS Agence télégraphique suisse

De plus en plus de Suisses se tournent vers des sites de streaming illégaux en raison de la hausse des prix des abonnements et de la fragmentation de l'offre. Une nouvelle alliance et l'Office fédéral de la cybersécurité mettent toutefois en garde contre les risques de logiciels malveillants, le hameçonnage et le chantage.

C'est un secteur en plein essor: les services de streaming (IPTV) attirent des millions de personnes à travers le monde. Cependant, un grand nombre d'utilisateurs ont recours à des sites web illégaux. StreamSafe, une campagne visant à protéger les utilisateurs, souhaite sensibiliser le public aux risques et aux conséquences de ces pratiques.

L'alliance regroupe des acteurs suisses et internationaux des secteurs du sport, des médias et du divertissement, indique le communiqué de presse de StreamSafe. Parmi eux figurent Swisscom, Sunrise, CH Media, Sky Suisse, ainsi que les ligues suisses de football et de hockey sur glace. L'initiative a été lancée en octobre dernier.

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Une étude réalisée pour le compte de l’Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) révèle que 634'000 personnes en Suisse utilisent des offres de streaming illégales. Cela correspond à plus de 9% de la population suisse âgée de 16 à 74 ans, soit un taux légèrement supérieur à la moyenne européenne.e

Les jeunes particulièrement friands

Les chiffres concernant les jeunes sont particulièrement frappants. Selon les estimations, 153'000 personnes en Suisse âgées de 16 à 24 ans utilisent des offres IPTV non autorisées. Cela représente plus de 18% de cette tranche d’âge, soit deux fois la moyenne suisse. Au total, ces services de streaming illégaux ont généré un chiffre d’affaires de 33 millions de francs, uniquement grâce aux utilisateurs suisses.

En Europe, les recettes générées par les offres IPTV illégales ont atteint 2,6 milliards d’euros en 2025. Dans le même temps, les fournisseurs légitimes de télévision payante ont subi des pertes de recettes estimées à 5,84 milliards d’euros.

Les conséquences économiques sont considérables. En Suisse, les fournisseurs commerciaux légitimes de contenus audiovisuels et de télévision payante perdent, en raison des offres de streaming illégales, un potentiel de recettes annuelles estimé à près de 76 millions d’euros.

L’IA aide les fraudeurs

Pour les utilisateurs, le recours à ces services IPTV illégaux présente un risque élevé, souligne l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), interrogé par Keystone-ATS. Lors du téléchargement de logiciels provenant de sources douteuses, il existe toujours un risque que des logiciels malveillants soient installés en même temps. L'OFCS recommande donc exclusivement l’utilisation des sites officiels des organisations concernées.

La fraude et le phishing sont très lucratifs. Les méthodes deviennent aussi de plus en plus perfides et ciblées grâce à l’intelligence artificielle, ajoute l'OFCS.

Boom post-Covid

En Suisse, le téléchargement et le visionnage d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins privées ne sont pas punissables. Cela ne s’applique toutefois pas aux jeux vidéo et aux logiciels. Quiconque partage un fichier téléchargé avec d’autres utilisateurs, ce qu’on appelle le «seeding», enfreint la loi suisse.

Avant la pandémie du coronavirus, seul un tiers des foyers suisses utilisait des abonnements payants de vidéo à la demande, selon les données du comparateur Comparis et de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ce taux a ensuite pris l'ascenseur: après la pandémie, entre 50 et 60% de la population suisse s'offrait au moins un service de streaming payant.

Selon l’AAPA, l’augmentation considérable du nombre d’utilisateurs illégaux s’explique par différents facteurs: beaucoup de fournisseurs ont augmenté le prix de leurs abonnements et de nombreuses offres sportives en direct ont été victimes d'une fragmentation, comme la Ligue des champions ou les championnats nationaux.

Enfin, les grands fournisseurs ont mis un terme au partage de mots de passe. Dès lors, de nombreux utilisateurs ne peuvent pas ou plus souscrire à quatre à cinq abonnements légaux pour visionner des films et du sport en direct.