DE
FR

Statistique policière de la criminalité
Moins d'infractions, mais plus de violence

La Suisse a recensé 554'963 infractions pénales en 2025, marquant une baisse de 1,5%. Les vols dominent avec 154'041 cas, malgré une diminution de 5,3%, selon l’OFS.
Publié: 09:18 heures
|
Dernière mise à jour: 10:02 heures
Avec un peu moins de 555'000 effractions enregistrées en 2025, la Suisse a connu une baisse de 1,5% des délits par rapport à l'année précédente (image d'illustration).
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a enregistré 554'963 effractions relavant du Code pénal en 2025, soit une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Selon les résultats de la statistique policière de la criminalité, il y a eu trois fois plus de vols que d'infractions numériques.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) écrit lundi dans un communiqué que le total de 2025 est similaire à celui de 2009, année ou ces statistiques ont été publiées pour la première fois sous leur forme actuelle. L'OFS souligne toutefois que le nombre de délits commis pour 1000 habitant en 2009 était de 72 contre 61 en 2025.

Avec 154'041 effractions, le vol reste l'infraction au patrimoine la plus représentée encore en 2025, écrit l'OFS. Il note toutefois une baisse de 5,3% par rapport à 2024, baisse qui s'observe dans une majorité de cas: les vols par effraction de véhicule (–18,8%), les vols sur/dans un véhicule (–17,0%) et les vols à la tire (–15,5%) ont particulièrement diminué. Par ailleurs, une réduction des vols de véhicule (–4,9%), moins de dommages à la propriété (–3,2%) et moins d’escroqueries (–5,1%).

Cyber: hommes davantage touchés

En 2025, la police a enregistré un peu moins de 58'000 infractions présentant un mode opératoire numérique, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Selon l'OFS, une écrasante majorité des cas (54'247) relève de la cybercriminalité économique.

Dans ce domaine, une majorité des personnes lésées (81,2%) ont été victime d'escroquerie en ligne. L'OFS note également que les hommes ont été plus souvent victimes notamment de fraudes à l’investissement en ligne (65,2%), de fraude à la commission (57,0%) et de sextorsion. 9 victimes sur 10 de ce délit, qui consiste à extorquer de l’argent à l’aide de photos et de vidéos, étaient des hommes en 2025.

Les femmes sont elles plus touchées par de fausses demandes d’aide (60,8%) et de romance scam (54,8%). L'OFS note encore qu'à l’exception des situations où un objet commandé sur une plateforme de petites annonces n’est pas livré, la tranche d’âge la plus touchée par les formes d’escroqueries numériques était celle des plus de 60 ans.

Homicides en hausse

A rebours des autres infractions, le nombre d'infractions de violence (49'915) a augmenté de 2% par rapport à 2024. Comme ces dernières années, la hausse est particulièrement importante au niveau des violences graves (8,1%).

Le nombre d'homicide s'est porté à 55 en 2025 et est supérieur à la moyenne annuelle qui est de 48 depuis 2009, écrit l'OFS. Sur les 55 personnes tuées l'an dernier, 32 étaient de sexe féminin. L'Office fédéral note également que plus de la moitié des homicides se sont produits au sein du couple, d'un ex-couple ou de la famille.

A lire aussi
Voici les sept communes les plus dangereuses de Suisse
Pas Genève ni Lausanne
Voici les sept communes les plus dangereuses de Suisse
Criminalité en Suisse: le nombre d'incarcérations reste stable en 2023
31 condamnés à perpétuité
Criminalité en Suisse: le nombre d'incarcérations reste stable en 2023

Près de trois quarts des victimes dans la sphère domestique étaient des femmes en 2025. Un chiffre qui correspond à la proportion moyenne de personnes de sexe féminin tuée au cours des 17 dernières années, selon l'OFS. Parmi les personnes tuées dans le cadre d’une relation de couple (actuelle ou ancienne), l'OFfice a dénombré 19 femmes et 2 hommes.

Etrangers lésés

En 2025, la police a enregistré plus de 92'000 personnes pour une infraction au Code pénal. Parmi elles, la part de citoyens suisses se monte à 42,1%, alors que celle des personnes étrangères appartenant à la population résidante permanente à 32,3%. La part de personnes prévenues relevant du domaine de l'asile est de 5,8% alors que celle pour les autres étrangers flirte avec les 20%.

L'OFS constate que la part de personnes étrangères appartenant à la population résidante permanente lésées a augmenté de 2,9% et de 1,3% parmi les autres étrangers. La part de Suisse est restée stable dans ce domaine alors que celle des personnes prévenues relevant du domaine de l'asile a chuté de 12,4%.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus