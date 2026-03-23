La Suisse a recensé 554'963 infractions pénales en 2025, marquant une baisse de 1,5%. Les vols dominent avec 154'041 cas, malgré une diminution de 5,3%, selon l’OFS.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a enregistré 554'963 effractions relavant du Code pénal en 2025, soit une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Selon les résultats de la statistique policière de la criminalité, il y a eu trois fois plus de vols que d'infractions numériques.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) écrit lundi dans un communiqué que le total de 2025 est similaire à celui de 2009, année ou ces statistiques ont été publiées pour la première fois sous leur forme actuelle. L'OFS souligne toutefois que le nombre de délits commis pour 1000 habitant en 2009 était de 72 contre 61 en 2025.

Avec 154'041 effractions, le vol reste l'infraction au patrimoine la plus représentée encore en 2025, écrit l'OFS. Il note toutefois une baisse de 5,3% par rapport à 2024, baisse qui s'observe dans une majorité de cas: les vols par effraction de véhicule (–18,8%), les vols sur/dans un véhicule (–17,0%) et les vols à la tire (–15,5%) ont particulièrement diminué. Par ailleurs, une réduction des vols de véhicule (–4,9%), moins de dommages à la propriété (–3,2%) et moins d’escroqueries (–5,1%).

Cyber: hommes davantage touchés

En 2025, la police a enregistré un peu moins de 58'000 infractions présentant un mode opératoire numérique, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Selon l'OFS, une écrasante majorité des cas (54'247) relève de la cybercriminalité économique.

Dans ce domaine, une majorité des personnes lésées (81,2%) ont été victime d'escroquerie en ligne. L'OFS note également que les hommes ont été plus souvent victimes notamment de fraudes à l’investissement en ligne (65,2%), de fraude à la commission (57,0%) et de sextorsion. 9 victimes sur 10 de ce délit, qui consiste à extorquer de l’argent à l’aide de photos et de vidéos, étaient des hommes en 2025.

Les femmes sont elles plus touchées par de fausses demandes d’aide (60,8%) et de romance scam (54,8%). L'OFS note encore qu'à l’exception des situations où un objet commandé sur une plateforme de petites annonces n’est pas livré, la tranche d’âge la plus touchée par les formes d’escroqueries numériques était celle des plus de 60 ans.

Homicides en hausse

A rebours des autres infractions, le nombre d'infractions de violence (49'915) a augmenté de 2% par rapport à 2024. Comme ces dernières années, la hausse est particulièrement importante au niveau des violences graves (8,1%).

Le nombre d'homicide s'est porté à 55 en 2025 et est supérieur à la moyenne annuelle qui est de 48 depuis 2009, écrit l'OFS. Sur les 55 personnes tuées l'an dernier, 32 étaient de sexe féminin. L'Office fédéral note également que plus de la moitié des homicides se sont produits au sein du couple, d'un ex-couple ou de la famille.

Près de trois quarts des victimes dans la sphère domestique étaient des femmes en 2025. Un chiffre qui correspond à la proportion moyenne de personnes de sexe féminin tuée au cours des 17 dernières années, selon l'OFS. Parmi les personnes tuées dans le cadre d’une relation de couple (actuelle ou ancienne), l'OFfice a dénombré 19 femmes et 2 hommes.

Etrangers lésés

En 2025, la police a enregistré plus de 92'000 personnes pour une infraction au Code pénal. Parmi elles, la part de citoyens suisses se monte à 42,1%, alors que celle des personnes étrangères appartenant à la population résidante permanente à 32,3%. La part de personnes prévenues relevant du domaine de l'asile est de 5,8% alors que celle pour les autres étrangers flirte avec les 20%.

L'OFS constate que la part de personnes étrangères appartenant à la population résidante permanente lésées a augmenté de 2,9% et de 1,3% parmi les autres étrangers. La part de Suisse est restée stable dans ce domaine alors que celle des personnes prévenues relevant du domaine de l'asile a chuté de 12,4%.