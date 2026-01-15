DE
Malgré leur clash lié aux CFF
Stadler Rail rafle un contrat à 2,9 milliards en partenariat... avec Siemens!

Stadler Rail et Siemens vont construire ensemble 226 trains pour les chemins de fer danois. Une collaboration inattendue, alors qu'un différend oppose les deux groupes depuis le dernier grand appel d’offres des CFF.
La colère est encore vive chez Stadler Rail, plus de deux mois après l'attribution par les CFF d'un méga contrat à Siemens. Le constructeur allemand a en effet été chargé par les chemins de fer suisses de livrer 116 trains à deux niveaux destinés au réseau de RER, laissant l'entreprise thurgovienne sur le carreau.

De quoi faire bondir cette dernière, qui a immédiatement exprimé une «grande déception», tout en déplorant «l'évaluation incompréhensible» des CFF. Depuis, Stadler Rail a déposé un recours contre cette décision pour le moins retentissante.

Ironie du sort, Stadler Rail et Siemens – que l'on pensait rivaux – se muent aujourd'hui en partenaires. Un consortium formé par les deux constructeurs vient en effet de décrocher un contrat prestigieux auprès des Chemins de fer danois (DSB). La commande porte sur au moins 226 trains entièrement automatisés, comme l'a révélé pour la première fois le «St. Galler Tagblatt».

Des robotaxis sur rail

Ces rames doivent moderniser le réseau de S-Bahn de la région de Copenhague. Dans un communiqué, la DSB évoque «la plus grande transformation en plus de 90 ans d’histoire du S-Bahn». Le contrat est juteux: 2,9 milliards de francs, en incluant la maintenance sur plusieurs années. La mise en service des nouveaux trains est attendue pour 2032.

Capables d’atteindre 120 km/h et longs de 56 mètres, ces rames ultramodernes s’apparentent à des robotaxis sur rails. Intégralement automatisés, les trains circuleront sans conducteur et seront pilotés depuis un centre de contrôle, afin de permettre des fréquences plus rapprochées.

Malgré les tensions qui animent les deux constructeurs en Suisse, ce rapprochement n’a rien de surprenant, ni d'inédit, Stadler et Siemens ayant déjà uni leurs forces par le passé. En 2021, leur consortium avait remporté une commande de 24 rames pour le métro de Lisbonne. Puis, en août 2025, les deux concurrents avaient arraché ensemble à la Deutsche Bahn un contrat de 15 milliards pour le réseau de S-Bahn de Berlin.

Stadler n’en est par ailleurs pas à son coup d’essai au Danemark. Des trains du constructeur suisse circulent déjà dans les villes d'Aarhus et d'Odense. L’entreprise assure ne pas s’attendre à ce que le recours contre la décision des CFF influence sa collaboration avec Siemens à Copenhague. Ce recours ne vise pas Siemens, mais l’évaluation des offres réalisée par les CFF, a précisé Stadler au «St. Galler Tagblatt».

