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Lenteur de la procédure
Erwin Sperisen demande la récusation d'un juge du Tribunal fédéral

Erwin Sperisen, ex-chef de la police du Guatemala, exige la récusation du juge fédéral Giuseppe Muschietti. En cause: un recours en attente depuis 21 mois, dénoncé comme un déni de justice.
Publié: il y a 17 minutes
Les avocats d'Erwin Sperisen dénoncent la lenteur de la procédure.
Photo: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien chef de la police du Guatemala Erwin Sperisen demande la récusation du juge fédéral Giuseppe Muschietti, président de la 1re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Ses avocats dénoncent notamment la lenteur de la procédure, leur recours contre sa dernière condamnation étant pendant depuis 21 mois.

Dans un communiqué diffusé vendredi, les défenseurs d'Erwin Sperisen affirment que plus de 1025 recours déposés après le sien ont déjà été tranchés par cette même cour. Ils s'interrogent sur les raisons de ce retard, qui a déjà conduit leur client à saisir une nouvelle fois la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour déni de justice.

Les avocats mettent également en cause le rôle du juge Giuseppe Muschietti dans un volet de l'affaire concernant une plaignante guatémaltèque, décédée en 2020. Selon la défense, le nom de la plaignante a été retiré de la liste des parties à la procédure devant le Tribunal fédéral, avant même que son décès ne soit rendu public.

Longue saga judiciaire

Arrêté à Genève en 2012, Erwin Sperisen, double national suisse et guatémaltèque, a été condamné à quatre reprises par la justice genevoise dans une affaire liée à l'assassinat de sept détenus au Guatemala en 2006. Il a passé onze ans en détention.

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En 2023, la CEDH avait constaté une violation de son droit à un tribunal impartial, entraînant l'annulation de sa précédente condamnation. En septembre 2024, la justice genevoise l'a de nouveau reconnu coupable de complicité d'assassinat et condamné à quatorze ans de prison. C'est ce dernier jugement qui fait l'objet du recours toujours pendant devant le Tribunal fédéral.

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