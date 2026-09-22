DE
FR

Des plaintes contre les juges
Erwin Sperisen attaque de nouveau la Suisse devant la CEDH

Condamné à Genève à 14 ans de prison, Erwin Sperisen porte une nouvelle fois son dossier devant la CEDH. Ses avocats dénoncent un recours bloqué depuis plus de 20 mois au Tribunal fédéral.
Publié: 20:22 heures
Condamné à Genève à 14 ans de prison, Erwin Sperisen porte une nouvelle fois son dossier devant la CEDH
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Erwin Sperisen saisit à nouveau la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) contre la Suisse et le Tribunal fédéral. Il dénonce une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, la procédure le concernant durant depuis plus de 14 ans.

La nouvelle requête invoque une violation de la Convention européenne des droits de l'homme concernant son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le recours d'Erwin Sperisen contre sa dernière condamnation par la justice genevoise, en septembre 2024, est pendant au Tribunal fédéral depuis plus de 20 mois, rappellent ses avocats mardi soir dans un communiqué.

Il y a deux ans, la justice genevoise avait condamné l'ex-chef de la police du Guatemala à 14 ans de prison pour complicité d'assassinat dans l'exécution de sept détenus dans une prison guatémaltèque. Un jugement qui, «selon la défense, constitue clairement un abus de pouvoir».

La défense d'Erwin Sperisen met en avant le fait que tous ses coaccusés dans cette affaire ont été acquittés ou mis au bénéfice d'un non-lieu par des juridictions étrangères. Son ancien subordonné Javier Figueroa a par exemple été acquitté en Autriche il y a 13 ans. La justice genevoise a pourtant jugé en 2024 qu'il était coupable, faisant d'Erwin Sperisen le «complice d'un acquitté», estiment ses avocats.

Plaintes contre les juges

Parallèlement, Erwin Sperisen a déposé en juin 2025 une plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre plusieurs juges genevois pour abus d'autorité et atteintes à l'honneur. Il leur reproche d'avoir «délibérément violé sa présomption d'innocence» et ignoré les instructions du Tribunal fédéral.

A lire aussi
Le quatrième procès d'Erwin Sperisen s'ouvrira lundi 2 septembre devant la justice genevoise (illustration).
Affaire Sperisen
L'ex-président du Guatemala attaque la justice genevoise
Erwin Sperisen (à gauche) lors de sa sortie du pénitencier de Witzwil (BE) le 20 octobre 2023, après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (archives)
Sa demande est rejetée
Nouveaux rebondissements dans l'affaire du suisso-guatémaltèque Erwin Sperisen

En raison d'une «partialité manifeste», la défense a également demandé la nomination d'un procureur extraordinaire hors du canton de Genève. D'autres plaintes pénales ont été déposées par d'anciens coaccusés, tous acquittés, contre des membres de la justice genevoise.

L'affaire Sperisen avait auparavant été jugée à plusieurs reprises par des tribunaux nationaux et internationaux. «En 2023, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la Suisse pour violation du droit à un procès équitable», rappelait un avocat de l'ancien chef de la police guatemaltèque. Erwin Sperisen, 54 ans, est double national suisse et guatémaltèque. Il s'est réfugié en Suisse avec sa famille en 2007. Il a été arrêté à Genève en 2012. Depuis, il a été jugé à quatre reprises par la justice genevoise qui l'a condamné à chaque fois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus