Erwin Sperisen attaque de nouveau la Suisse devant la CEDH

Condamné à Genève à 14 ans de prison, Erwin Sperisen porte une nouvelle fois son dossier devant la CEDH. Ses avocats dénoncent un recours bloqué depuis plus de 20 mois au Tribunal fédéral.

ATS Agence télégraphique suisse

Erwin Sperisen saisit à nouveau la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) contre la Suisse et le Tribunal fédéral. Il dénonce une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, la procédure le concernant durant depuis plus de 14 ans.

La nouvelle requête invoque une violation de la Convention européenne des droits de l'homme concernant son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le recours d'Erwin Sperisen contre sa dernière condamnation par la justice genevoise, en septembre 2024, est pendant au Tribunal fédéral depuis plus de 20 mois, rappellent ses avocats mardi soir dans un communiqué.

Il y a deux ans, la justice genevoise avait condamné l'ex-chef de la police du Guatemala à 14 ans de prison pour complicité d'assassinat dans l'exécution de sept détenus dans une prison guatémaltèque. Un jugement qui, «selon la défense, constitue clairement un abus de pouvoir».

La défense d'Erwin Sperisen met en avant le fait que tous ses coaccusés dans cette affaire ont été acquittés ou mis au bénéfice d'un non-lieu par des juridictions étrangères. Son ancien subordonné Javier Figueroa a par exemple été acquitté en Autriche il y a 13 ans. La justice genevoise a pourtant jugé en 2024 qu'il était coupable, faisant d'Erwin Sperisen le «complice d'un acquitté», estiment ses avocats.

Plaintes contre les juges

Parallèlement, Erwin Sperisen a déposé en juin 2025 une plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre plusieurs juges genevois pour abus d'autorité et atteintes à l'honneur. Il leur reproche d'avoir «délibérément violé sa présomption d'innocence» et ignoré les instructions du Tribunal fédéral.

En raison d'une «partialité manifeste», la défense a également demandé la nomination d'un procureur extraordinaire hors du canton de Genève. D'autres plaintes pénales ont été déposées par d'anciens coaccusés, tous acquittés, contre des membres de la justice genevoise.

L'affaire Sperisen avait auparavant été jugée à plusieurs reprises par des tribunaux nationaux et internationaux. «En 2023, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la Suisse pour violation du droit à un procès équitable», rappelait un avocat de l'ancien chef de la police guatemaltèque. Erwin Sperisen, 54 ans, est double national suisse et guatémaltèque. Il s'est réfugié en Suisse avec sa famille en 2007. Il a été arrêté à Genève en 2012. Depuis, il a été jugé à quatre reprises par la justice genevoise qui l'a condamné à chaque fois.