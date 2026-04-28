DE
FR

14'000 postes vacants
Le Conseil national débat d’une réforme controversée des soins infirmiers

Le National a débattu mardi de la réforme des soins infirmiers. Malgré les craintes de coûts élevés, les députés ont rejeté les propositions de renvoi au gouvernement. 14'000 postes restent vacants, selon Elisabeth Baume-Schneider.
Publié: il y a 43 minutes
L'objectif du texte est d'améliorer les conditions de travail du personnel infirmier.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement doit avancer sur les conditions de travail du personnel infirmier. Le National est entré en matière mardi sur la réforme des soins infirmiers. La droite voulait renvoyer le projet au gouvernement. Elle craint des coûts trop élevés.

A lire aussi
160'000 signatures exigent le respect de l’initiative en faveur des soins infirmiers
«Nous allons dans le mur»
160'000 signatures exigent le respect de l’initiative sur les soins
La pression monte sur le système de santé et les conditions de travail
Pénurie de personnel
La pression monte sur le système de santé et les conditions de travail

Les députés se prononcent ici sur le deuxième volet de l'initiative sur les soins infirmiers, acceptée en votation populaire en 2021. L'objectif du texte est d'améliorer les conditions de travail du personnel infirmier pour éviter les départs précipités et ainsi limiter la pénurie actuelle.

Engager du personnel

Les coûts supplémentaires engendrés se comptent en milliards de francs, a indiqué Diana Gutjahr (UDC/TG). A la fin, ce sera la population qui en paiera le prix alors que les primes sont déjà en constante hausse.

L'amélioration des conditions de travail nécessitera d'engager plus de personnel, ce qui paradoxalement aggravera encore davantage la pénurie actuelle, a appuyé Cyril Aellen (PLR/GE). Les deux députés voulaient renvoyer le projet au Conseil fédéral pour qu'il revoie le financement de sa réforme.

«L'inaction coûte plus cher»

Leurs propositions ont été rejetées, respectivement par 105 voix contre 87 et par 106 voix contre 87. «Nous devons trouver de manière raisonnable le meilleur chemin pour respecter la volonté de l'initiative sur les soins infirmiers, rien de plus, rien de moins», a déclaré Benjamin Roduit (Centre/VS) pour la commission.

La gauche et le PVL ont insisté sur l'urgence d'agir. Aujourd'hui, 14'000 postes sont vacants, contre un peu plus de 8000 avant la pandémie, a également rappelé la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. La réforme entrainera des coûts, certes, mais l'inaction, elle, coûtera encore plus cher, a-t-elle ajouté.

Les débats se poursuivent. Le National risque de revoir à la baisse les mesures du Conseil fédéral, parmi lesquelles l'abaissement des heures de travail des infirmiers.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus