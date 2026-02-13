DE
FR

Pénurie de personnel
La pression monte sur le système de santé et les conditions de travail

Le Conseil national débattra en mars des conditions de travail des infirmières. La pénurie s’aggrave, avec des besoins en forte hausse d’ici quelques années.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
1/2
Les conditions de travail du personnel infirmier sont débattus.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil national pourra débattre en mars des conditions de travail des infirmières et infirmiers. Sa commission de la santé publique a terminé son examen après six séances. De nombreuses propositions ont été faites.

Le besoin en personnel soignant augmentera ces prochaines années, de 14% dans les hôpitaux et de 26% dans les EMS, selon la Confédération. Aujourd'hui déjà, plusieurs dizaines de milliers de postes sont vacants, notamment dans le domaine des soins. Afin de maintenir les professionnels dans le secteur de la santé ainsi que la qualité des soins, les conditions de travail doivent être améliorées.

D'autres décisions prises

A l'issue de la dernière séance, la commission est revenue sur certaines décisions, indiquent vendredi les services du Parlement. Par 13 voix contre 12, elle estime que les pauses doivent toujours être considérées comme du temps de travail rémunéré, y compris lorsque les travailleuses et travailleurs sont autorisés à quitter leur poste de travail. La commission a encore pris des décisions concernant les proches aidants employés par une organisation de soins à domicile notamment. Ces derniers doivent être maintenus dans le champ d'application de la nouvelle loi.

A lire aussi
Le Valais forme ses élèves aux gestes qui sauvent
Cours de premiers secours
Le Valais forme ses élèves aux gestes qui sauvent
Tensions autour de l’offre hospitalière fribourgeoise
Planification 2026
Tensions autour de l’offre hospitalière fribourgeoise

Toutefois, la commission précise que le Conseil fédéral doit exempter les proches aidants des prescriptions de cette loi, dans la mesure où leur application n'est pas nécessaire pour l'amélioration de la protection de ces personnes et leurs conditions de travail. Ou les soumettre à des dispositions spéciales, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.

Concernant les organisations de travailleurs, la commission estime, par 14 voix contre 11, qu'elles ne devraient pas pouvoir intenter une action en justice en leur propre nom. Elle trouve que le personnel est suffisamment protégé par les voies de droit habituelles.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus