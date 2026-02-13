Le Conseil d’Etat fribourgeois écarte trois cliniques privées de sa planification 2026. Le Marly Innovation Center déplore l’exclusion du projet de la clinique La Berra.

ATS Agence télégraphique suisse

La décision du Conseil d'Etat d'écarter trois projets de cliniques privées de sa planification hospitalière, en invoquant une offre suffisante, déçoit à Fribourg. La direction du Marly Innovation Center regrette ainsi «très vivement» l'éviction de la clinique La Berra, un projet qui reste d'actualité selon elle.

Ce d'autant plus que «le projet dispose d’un permis de construire en force et que la réalisation a déjà débuté, «a réagi vendredi le MIC (pour Marly Innovation Center). «Ce projet est pourtant susceptible de répondre aux besoins actuels», précise le communiqué. Il est à même de «combler une partie de la forte demande existante».

Concrètement, ajoute le MIC, dont le président est l'homme d'affaires Damien Piller, le projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’infrastructures d’intérêt public «manquant cruellement» dans le canton de Fribourg. Il est le «seul de ce type pouvant entrer en exploitation dans le courant de 2027 déjà».

Synergies

La clinique La Berra, prévue à Marly, doit bénéficier d’un site offrant l’ensemble des infrastructures nécessaires, également en matière d’accessibilité par les transports publics et de stationnement. Elle prendra place au pied de l’Hôtel des innovations, dont elle pourra bénéficier des services, relève le MIC.

L'établissement pourra répondre à «de grandes attentes de la population fribourgeoise», notamment de la «proche Singine», seul district entièrement germanophone du canton, «qui trouvera avec ce pôle médical bilingue, une alternative à la nécessité de se rendre du côté bernois», note encore le communiqué.

La clinique affirme pouvoir offrir un service d’urgence en matière orthopédique, ouvert du lundi au samedi de 08h00 à 18h00. Elle comportera en outre des lits d’hospitalisation permettant une prise en charge complète de différentes maladies. La création de plusieurs dizaines d’emplois devrait en découler.

Trois projets

Au-delà, la clinique Renaissance, à Estavayer-le-Lac, et la clinique Gruyère, à Epagny, ont réagi avec une vive déception à leur éviction, après la conférence de presse de mercredi du président du Conseil d'Etat et ministre de la santé Philippe Demierre concernant la mise en consultation de la planification hospitalière 2026.

L'exécutif a motivé sa décision par une offre excédentaire. Il n'a pas retenu dans le stationnaire, pour les soins aigus, le projet de la clinique La Berra, qui avait postulé pour des missions d’ophtalmologie et d’orthopédie. Même issue pour les projets Renaissance et Gruyère, candidats eux à la réadaptation psychosomatique.