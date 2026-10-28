Les détenteurs du Magic Pass peuvent skier dans 47 domaines cette saison. Dans une interview accordée à Blick, le patron du groupe, Sébastien Travelletti, révèle ses projets d’expansion pour la prochaine saison.

Le patron du Magic Pass révèle les nouveautés pour la prochaine saison

Le patron du Magic Pass révèle les nouveautés pour la prochaine saison

En bref L’abonnement de ski Magic Pass prévoit de s’étendre dans le canton de Zurich

Le CEO de l'entreprise, Sébastien Travelletti, explique que certains domaines ne peuvent pas être intégrés

Cette année, 383'000 abonnements ont déjà été vendus, un record

Milena Kälin et Philippe Rossier

Sébastien Travelletti a hâte que la neige recouvre les montagnes suisses. Ce skieur passionné passe près de trois mois par année sur les pistes. Il est à la tête de Magic Mountains Cooperation, la société qui édite le Magic Pass. Le célèbre abonnement de ski regroupe actuellement 47 petites et moyennes stations, principalement situées en Suisse romande et Suisse centrale. Proposé à partir de 419 francs par an, selon la date d’achat, il permet un accès libre aux domaines skiables partenaires.

«Nous sommes en discussion avec des stations de la région susceptibles de rejoindre le Magic Pass dès la prochaine saison», révèle Sébastien Travelletti à Blick, lors d’une visite dans un magasin Ochsner Sport à Zurich. Pour qu'une nouvelle station soit admise, l’approbation des deux tiers des domaines skiables membres est nécessaire. Le vote aura lieu lors de la prochaine assemblée générale, en mars prochain.

«Le plus grand potentiel se trouve dans le canton de Zurich et les cantons limitrophes», confie Sébastien Travelletti. Il dit s’intéresser à des domaines des cantons de Schwytz, Glaris, Uri et Saint-Gall. S'il ne peut pas donner plus de détails pour l'instant, une chose est néanmoins sûre: «Si nous souhaitons attirer davantage de stations, nous avons besoin d’un réseau plus vaste dans cette région», affirme le patron de Magic Mountains Cooperation. ll serait donc prématuré d’étendre le réseau aux Grisons tant que les stations intermédiaires ne l’ont pas rejoint.

«En Valais et à Berne, en revanche, nous ne pouvons plus intégrer de nouveaux domaines», souligne Sébastien Travelletti. C’est la raison pour laquelle l'inclusion de la station valaisanne de Saas-Grund a été refusée. L'ajout de nouvelles stations représente un investissement conséquent, qui ne se justifie économiquement que si elle entraîne une hausse significative des ventes de Magic Pass.

Record de vente pour les abonnements

Jusqu’à présent, 383'0000 pass ont été vendus pour la saison hivernale actuelle, du jamais-vu! Sébastien Travelletti estime un potentiel à «550'000 abonnements au maximum». Le Magic Pass représenterait ainsi un quart de toutes les entrées à la journée dans les stations de ski suisses. Mais pour cela, il faut proposer de nouveaux domaines dans l'abonnement.

« Zermatt joue en Champions League. Mais on a bien le droit de rêver Sébastien Travelleti, CEO de Magic Mountains Cooperation »

Actuellement, le Magic Pass coûte 576 francs pour les adultes. Mais la plupart des clients l’achètent dès mars ou avril, au prix réduit de 419 francs. Il est toujours mieux d'anticiper car à la mi-décembre, son prix grimpe à 944 francs.

«Au cours des cinq prochaines années, le prix du Magic Pass devrait augmenter de 5 à 8%», estime le CEO. Près d’un tiers des détenteurs de l'abonnement skient huit jours ou moins par an. «Nous perdrions ces clients si nous augmentions fortement les prix.» En moyenne, les abonnés utilisent leur pass entre 11 à 12,5 journées par saison, tandis que les plus passionnés fréquentent les pistes jusqu'à 30 jours par année.

Les petites stations sont parmi les grandes gagnantes du Magic Pass. Celles qui ont rejoint le réseau dès ses débuts, comme Villars-Gryon (VD) et Grimentz-Zinal (VS), ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 70 à 90% depuis lors. De son côté, le domaine de Gstaad (BE), membre du réseau depuis un an seulement, enregistre une hausse de 42%. Sébastien Travelletti tient toutefois à le souligner: toutes les stations du réseau en ont bénéficié.

Les remontées mécaniques se partagent une part du chiffre d’affaires, calculée en fonction du tarif le plus bas pratiqué par chaque station. Ainsi, plus une station propose des rabais importants sur ses billets, moins elle perçoit de revenus via le Magic Pass.

Une nouvelle offre pour les transports

Dès le 1er novembre, les abonnés pourront bénéficier du Magic Pass Travel, une nouvelle offre qui leur permettra de rejoindre gratuitement en transports publics la station de leur choix. Et ce, jusqu’à cinq fois par année.

Les billets ne pourront toutefois être réservés que sept jours à l’avance, à cause des quotas disponibles. «Notre objectif est que cette offre soit utilisée 100’000 fois par nos clients», explique Sébastien Travelletti. La Magic Mountains Cooperation a investi 3,8 millions de francs dans ce dispositif.

Les billets devront être réservés directement sur le site du Magic Pass, et non auprès des CFF. Une initiative qui vise à diminuer l'utilisation de la voiture, seuls 5% des abonnés se rendant dans les stations en transports publics.

A noter que 3% des clients du Magic Pass ne skient pas du tout. Ils utilisent l'abonnement pour aller faire des randonnées, des balades en raquettes ou simplement pour profiter des montagnes. Au total, 69% des abonnés utilisent déjà le Magic Pass au moins une fois durant l’été. Cette année, la fréquentation estivale a atteint un niveau inédit. «L’été représente désormais plus de 20% de notre activité», souligne Sébastien Travelletti. Lors du lancement du pass, cette part était encore inférieure à 10%.

Le patron rêve de Zermatt

La saison de ski a commencé en Suisse: le domaine grison de Diavolezza, qui ne fait pas partie du réseau Magic Pass, a déjà ouvert le week-end dernier.

Sébastien Travelletti était lui aussi sur les pistes de ski. «Je suis un immense fan de Zermatt. J’y passe plus de 20 jours par an sur les pistes.» Il sait pertinemment que le domaine ne fera probablement jamais partie du réseau Magic Pass: «Zermatt joue en Champions League, nous plutôt en Europa League. Mais on a bien le droit de rêver.»